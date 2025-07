Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

CONCERT VIBRAND MUSIC

Gaudeix d’un sopar divertit i únic, a ritme de disco i funk! Concert de versions de bandes i artistes mítics dels anys 70, 80 i 90 com Dona Summer, Police, Stevie Wonder, Kool & The Gang, James Brown, Queen i Bruno Mars, entre molts altres. Hora: 20.30 h. Pizzeria Primavera. Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

‘JARDÍ DE TITELLES-’INVENTS’

A través d’un viatge en el temps, coneixerem els primers humans que van habitar el món i com la seva història ha condicionat l’evolució de la humanitat. L’espectacle serà a càrrec de la companyia La Sola Cia. Hora: 17.30 h. Espai lúdic de la biblioteca comunal universitària del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.

CINEMA

‘TOUS EN SELLE’. FESTIVAL DE CINEMA DEDICAT A LA BICICLETA

Arriba a Andorra la Vella, Tous en selle, el festival de cinema itinerant de pel·lícules dedicades a la bicicleta. Hora: de 19 h a 21 h. Sala d’actes de la Llacuna. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘CORREU D’ART-150 ANYS D’IMPRESSIONISME’

Un projecte de Mail Art organitzat pels alumnes del Lycée Comte de Foix. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 27 de març.

‘ESSÈNCIES I MIRADES DEL BOSC’

L’autor presenta un seguit de pintures de 27/35 cm pintades a l’oli on representa la fauna del país. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 de març.

‘ANDORRA EN UNA ULLADA’

La finalitat d’aquesta exposició itinerant va ser donar a conèixer internacionalment l’Andorra actual mitjançant la mirada dels fotògrafs i de les fotògrafes professionals que treballen actualment al país. Ministeri de Cultura. Encamp. Fins al 4 d’abril.