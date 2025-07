Bond salta a Amazon

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’adquisició de MGM per part d’Amazon, formalitzada el 2022, també suposava un relleu creatiu al capdavant de la franquícia James Bond, posant fi a més de seixanta anys de lideratge per part de la família Broccoli i Eon Productions. Ara, ja sabem qui seran els encarregats d’assumir aquesta tasca, almenys de cara al pròxim film de l’agent 007.

Després de setmanes d’especulacions, la plataforma ha confirmat que Amy Pascal i David Heyman seran els responsables de la pròxima entrega del popular agent britànic. “Assumim cada decisió creativa relacionada amb James Bond, fins ara dirigida amb mestria per Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, amb el màxim sentit de la responsabilitat”, ha declarat Courtenay Valenti, directora de l’àrea de cinema d’Amazon Studios, a través d’un comunicat.

Valenti ha destacat la trajectòria dels nous productors, definint-los com “dues de les figures més destacades, experimentades i respectades del sector”. Tant Pascal com Heyman formen part, segons la companyia, d’un “selecte grup de productors que han desenvolupat i gestionat amb èxit franquícies cinematogràfiques d’alt impacte”. Amazon confia que el seu lideratge permetrà conservar “l’impecable llegat d’un personatge tan estimat”.

Amy Pascal va ser presidenta de Sony Pictures i va supervisar produccions de la saga Bond com Casino Royale, Quantum of Solace i Skyfall. També ha treballat com a productora a les pel·lícules de Spider-Man, i més recentment a Challengers. En aquests moments, participa en l’adaptació de The Chronicles of Narnia, que dirigeix Greta Gerwig per a Netflix.

Per la seva banda, David Heyman és conegut per haver produït tots els films de Harry Potter, i actualment treballa en la preproducció de la sèrie basada en l’univers del mag per a HBO. Al seu currículum destaquen també títols com Gravity, Paddington, Barbie, Wonka i Once Upon a Time in Hollywood. És considerat el segon productor més rendible de la història.

En un comunicat conjunt, Pascal i Heyman han expressat que “James Bond és un personatge icònic” i han descrit com “un honor” el fet de rellevar Broccoli i Wilson. “Ens sentim profundament agraïts i entusiasmats de poder mantenir viu l’esperit de Bond en aquesta nova etapa.”

La darrera aparició de Daniel Craig com a 007 va ser a No Time to Die, i ara està en mans dels nous responsables la decisió de qui el substituirà. Encara no s’ha fixat un calendari per al càsting ni per a l’estrena del film. Entre els possibles Bond figuren noms com James Norton, Aaron Taylor-Johnson i Theo James.