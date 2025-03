Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Si no tens parella, no et sorprenguis si el romanç es presenta davant teu avui, potser al teu veïnat. Fins i tot si tens parella, coneixeràs algú nou. És probable que coneguis algú especial fora, a l'aire lliure, ia prop d'una multitud de persones. Per tant, aquest no és un bon dia per quedar-se a casa, encara que el clima sigui dolent. Vés a veure allò que l'Univers et té reservat.

Taure

El teu sistema de valors pot assumir nous aspectes espirituals i idealistes avui. Assumptes mundans podrien assumir un nou significat per a tu. Podries fins i tot veure l'espiritualitat a la feina. També pots establir algunes metes idealistes, però poc realistes, pel que fa a la teva salut. Si vols iniciar un nou programa de salut, vés-te'n a poc a poc. No intentis aconseguir-ho tot d'una vegada.

Bessons

Avui pots convidar a algú proper a visitar-te a casa, però no comptis que aquesta persona sigui capaç de fer-ho. Alguna cosa pot sorgir. La decepció et podria causar malenconia, però no deixis que tregui el millor de tu. Convida algú més o canalitza aquesta energia en projectes creatius o artístics. D'aquesta manera podeu gaudir del dia de totes maneres.

Cranc

Notícies de problemes relacionats amb la malaltia o l'ocupació d'algú que coneixes poden causar que et deprimeixis una mica avui. Una carta càlida, amorosa o una trucada d'algú que és lluny pot animar-te. Aquest és un bon dia per escriure cartes noticioses o visitar o trucar a les persones de les quals no has sentit a parlar des de fa molt de temps. No deixis que les notícies tristos o el mal humor treguin el millor de tu.

Lleó

L'excés de despesa en articles de luxe podria fer-te sentir la necessitat d'estrènyer-te una mica el cinturó. Això podria fer que sentis desànim. No et culpes gaire. Tots ho fem de tant en tant. Abandona el desànim i contacta amb una amistat propera o un amant. Vés-te'n a una obra de teatre, un concert o una pel·lícula. Pren-te un temps per a qualsevol projecte que hagis posat en marxa.

Verge

Petits problemes familiars poden fer que et sentis trist avui. Potser un membre de la família no hi és, o hi pot haver hagut algunes petites disputes a casa teva. Altres potser volen convidar els teus amics, però potser no sentis ganes de socialitzar en absolut. Submergeix-te en projectes propis. Podria donar-te una sensació d'èxit, desactivant el teu estat d'ànim abatut i disparant el teu entusiasme. Prova-ho!

Balança

La malaltia d?un familiar o veí podria fer que sentis desànim avui. La notícia probablement ha passat per massa gent, per la qual cosa podria no ser tan dolenta com et van dir. El treball pot anar lent als teus propis projectes, ja que podries tenir un bloqueig mental transitori sobre què fer a continuació. Potser els hauries de deixar de banda per ara. Quan estiguin fora dels teus pensaments conscients, la solució pot venir de forma espontània.

Escorpí

Amics i grups poden demanar de manera excessiva el teu temps. Com la persona generosa i amb vocació de servei que ets, tendeixes a fer allò que altres volen. Això està bé, però no estàs servint ningú en deixar-los que s'aprofitin de tu. També podeu delegar. Estigues com a ajuda, però no t'excedeixis. Hauràs de guardar una mica denergia per al futur.

Sagitari

Altres persones adquireixen particular rellevància avui. El romanç és molt present a la teva ment, ja sigui a les amistats, les associacions empresarials o relacions de tota mena. Les teves interaccions són càlides, cordials i de suport. Els sentiments romàntics s'acosten a la intensitat dels contes de fades. Esforça't per veure tothom com el que realment són i no com a imatges idealitzades.

Capricornio

Avui podries intentar obtenir el treball perfecte, possiblement en un camp artístic o un relacionat amb les arts curatives. És possible que tinguis una posició específica en ment, o en podries considerar diverses. És important pensar en tots els detalls de totes les posicions abans de llançar-te. Allò que creus que podria ser perfecte avui podria tenir aspectes ocults que no coneixes.

Aquari

Un romanç nou o existent podria assumir un aspecte espiritual que creï un vincle més fort entre els dos. Les obres dels grans mestres, potser alguns de terres exòtiques, inspiren un impuls creatiu. L´espiritualitat podria prendre una nova importància per a tu. És possible que vulguis passar temps meditant o estudiant. La regressió a vides passades o la meditació guiada poden resultar aclaridores.

Peixos

Els somnis i la meditació podria portar profundes emocions del passat que han estat bloquejant el teu creixement sense que te n'adonis. Tant cercar com perdonar poden adquirir una nova importància. La passió romàntica ha d'estar al punt més àlgid de tots els temps. Aquestes emocions també són susceptibles de servir d'inspiració artística perquè vulguis canviar la decoració de casa teva.