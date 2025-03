Polèmica oberta

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La sèrie Adolescencia ha traspassat la pantalla com un fenomen global i ha portat el debat sobre la seguretat en línia i l’ús de telèfons mòbils i xarxes socials entre menors fins al Parlament britànic. El drama criminal de Netflix, creat per Jack Thorne i Stephen Graham, relata la història de Jamie (Owen Cooper), un nen de 13 anys acusat d’assassinar a ganivetades una companya de l’escola, i al llarg de quatre capítols explora com internet impulsa la violència, l’assetjament escolar o la misogínia entre adolescents.

Més de 24,3 milions de persones han vist Adolescencia l’última setmana. És el títol més reproduït del catàleg de Netflix a tot el món, i al Regne Unit ha fet història en convertir-se en la primera sèrie sota demanda a liderar els índexs setmanals d’audiència televisiva, trencant el domini dels canals tradicionals. El seu èxit rau en el fet que posa davant del mirall la societat britànica i li dona un toc d’alerta, fet que l’ha convertit en un tema de conversa nacional, fins al punt de ser objecte de debat polític.

“Vull que l’ensenyin a les escoles, que la posin al Parlament. És crucial perquè això només empitjorarà. És una cosa sobre la qual la gent ha de parlar, i espero que la sèrie ho aconsegueixi”, va dir Thorne en una entrevista a la BBC, on va demanar al govern britànic que prengui mesures i restringeixi l’accés dels adolescents als mòbils i a les xarxes.

A la llum d’aquestes declaracions, el primer ministre, Keir Starmer, va assegurar la setmana passada a la Cambra dels Comuns que havia vist la ficció amb els seus dos fills, de 14 i 16 anys, i va afegir: “Aquesta violència comesa per homes joves, influïts pel que veuen en línia, és un problema real, és detestable i hem d’afrontar-lo.”

Thorne i Graham també han acceptat una invitació del diputat laborista Josh McAlister per assistir pròximament a una sessió d’un comitè parlamentari i debatre sobre la seguretat a internet amb altres representants polítics.

El Regne Unit va implementar recentment una nova llei de seguretat en línia i, des del 17 de març, les empreses tecnològiques estan obligades a aplicar mesures per eliminar ràpidament el material il·legal o potencialment delictiu de les plataformes, ja que s’enfronten a multes de fins a 18 milions de lliures (21,5 milions d’euros).