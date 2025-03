Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA METEOROLOGIA

Reduïm junts la bretxa en els sistemes d’alerta primerenca. Presentació sobre models meteorològics i taula rodona sobre les alertes meteorològiques. Hora: 18 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.

CONFERÈNCIES

‘LA REPRESENTACIÓ DE LA DONA A TRAVÉS DE LES ARTS PLÀSTIQUES’

La representació de la dona a través de les arts plàstiques, amb Edith Taioni, artista, conferenciant i docent. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA: LLUMS I OMBRES'

Xerrada a càrrec de Jordi Ginebra Serrabou, doctor en filologia catalana i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili. Hora: 19 h. Museu Casa Rull. La Massana.

TALLERS

TALLER DE PINTURA DE CAIXES DE CAMEMBERT

Per celebrar el Dia internacional del formatge, farem un taller que és una fusió entre gastronomia i expressió artística. Convertirem simples caixes de Camembert en petites obres d’art, igual com el formatge es transforma en una experiència gastronòmica. No cal ser un artista per gaudir del procés: la creativitat neix del joc, de l’experimentació i de l’expressió lliure. Horari: de 19.30 h a 21.30 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

'TRANSITORI'

Inauguració de l’exposició Transitori amb artista andorrà Joan Xandri, de la mà del comissari també andorrà Francesc Rodríguez Rossa. Hora: 19.30 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.

‘CORREU D'ART - 150 ANYS D'IMPRESSIONISME’

Un projecte de Mail Art organitzat pels alumnes del Lycée Comte de Foix. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 27 de març.

‘ESSÈNCIES I MIRADES DEL BOSC’

L’autor presenta un seguit de pintures de 27/35 cm pintades a l’oli on representa la fauna del país. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 de març.