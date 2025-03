Revés a ‘One Piece’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Matt Owens, un dels creadors del live action de One Piece a Netflix, acaba d’anunciar la seva sortida de la ficció. Owens portava des del 2017 lluitant per tirar endavant aquesta adaptació del famós manga homònim d’Eiichiro Oda. Va ser un camí complex que va durar uns sis anys, fins que la plataforma va donar llum verda al projecte, que es va estrenar l’any 2023. Va tenir tant èxit que la sèrie va obtenir de seguida la renovació per a una altra temporada, que arribarà en els pròxims mesos. No obstant això, amb aquest gir inesperat, el futur immediat trontolla.

Owens ha estat un dels màxims responsables de la producció, exercint com a showrunner juntament amb Steven Maeda i codirigint tres episodis de la primera temporada. Tanmateix, ha decidit abandonar aquest càrrec, tal com ha confirmat ell mateix a través d’Instagram.

“Els darrers sis anys treballant en l’adaptació d’imatge real de One Piece han estat un viatge que m’ha canviat la vida. Un somni fet realitat. Però també han estat massa per a mi. És per això que baixo del Going Merry per fer una pausa i centrar-me en mi mateix i en la meva salut mental”, explica. “De moment descansaré, faré teràpia i agafaré forces per a noves aventures. Gràcies a tots i ens veiem aviat!”, afegeix.

De moment, Netflix no s’ha pronunciat sobre la marxa d’Owens ni si afectarà d’alguna manera el futur de la sèrie, que ja ha finalitzat el rodatge de la segona temporada. Tot i que les seves paraules suggereixen que es tracta d’una pausa temporal, és probable que la plataforma es vegi obligada a buscar un nou showrunner per al tercer lliurament. Tanmateix, segons recullen diversos mitjans, tampoc es descarta que decideixin esperar que Owens es recuperi per preparar la nova entrega.