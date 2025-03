Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Un toc de malenconia i mal humor podria fer que et sentis a distància del teu entorn i per això podries llançar-te a activitats solitàries. La teva concentració pot no ser la que hauria de ser. Sal i fa un llarg passeig o gaudeix d'un dinar al teu restaurant preferit. El teu estat d'ànim millorarà demà. Necessites superar el dia d'avui!

Taure

Potser sentis romanticisme i seducció avui, però no tindràs l'oportunitat de fer alguna cosa. Pot ser que estiguis passant per una separació temporal d'aquella persona especial a la teva vida, o una potencial parella romàntica podria no estar disponible. Anima't anant de compres, llegint o veient pel·lícules.

Bessons

Submergeix-te a la profunditat. Aquest no és pas un dia per romandre en aigües poc profundes. Aquest és un dia per anar més enllà dels límits normals. Encara que hi pot haver una gran càrrega emocional en tot allò que fas, deixa que aquesta sigui l'emoció que alimenta la teva passió i no la raó per parar.

Cranc

Pots pensar que només els surfistes avançats poden fer servir les grans onades. Però com milloraràs la teva capacitat si no poses a prova els teus límits? Aquest és el teu dia. Pren el control i ves més enllà dels teus límits. Trobaràs aprovació. Aquest és un dels teus fantàstics moments àlgids en què brilles amb un fulgor apassionat que il·lumina la resta del món.

Lleó

La cerca de solucions no serà difícil avui gràcies al teu costat detectivesc. Pots sentir que la veritat es troba per sota la superfície. De vegades tens la temptació de veure les coses per sobre sense considerar realment el que passa a sota. Avui és una història completament diferent. Els sentiments turbulents i les emocions intenses de les profunditats de la teva ànima són els temes d'interès.

Verge

Si alguna cosa és bona, és probable que se senti com una utopia. Si alguna cosa és dolenta, és com la fi del món. No hi ha terme mitjà. Aquest és un dia democions extremes. Et sents com si estiguessis donant tot o res. Aquest és un moment excel·lent per a tu. Treballa amb lenergia a mà en lloc de tractar de resistir. Aprofita les teves emocions i fes-les servir a favor teu.

Balança

Allunya't dels problemes en comptes d'entrar-hi. Potser no siguis capaç de veure els sots, així que considera prendre un altre camí. No perdis el temps en caure en un forat que pots evitar.

Escorpí

Aquest és un dia que seràs capaç de deixar de banda les mentides i arribar a l'essència de la qüestió. No perdis el teu temps en converses i situacions superficials. La teva energia és massa valuosa per gastar-la en persones que no poden veure el significat més profund. La meditació, la conversa profunda i l'amor apassionat són avui a la vista.

Sagitari

Tot i que normalment ets una persona afable, avui pots sentir més timidesa i reserves, potser a causa de pensaments malenconiós sobre l'amor o l'amistat. Algú que t'importa pot estar lluny i estar-te trobant a faltar. Les persones poden intentar aprofitar-se de manera injusta de tu. Com que et sents especialment vulnerable, és més probable que ho facin. Sigues exigent.

Capricornio

Pot arribar informació relativa a assumptes espirituals o filosòfics que pot no ser totalment digna de confiança. No et creguis totalment qualsevol cosa que escoltis avui. Potser un amic proper o amant estigui molt lluny, i podries sentir una mica de soledat. La millor manera de superar la separació és mantenir la ment ocupada, potser amb lestudi, la recerca o les activitats artístiques.

Aquari

Les activitats de grup o de reunions amb amics no van tan bé com de costum. Sents més reserves i preocupacions, potser per un amic o company sentimental amb qui és possible que no et portis bé. Per estrany que sembli, sortir amb altres persones és probablement la millor teràpia malgrat la teva timidesa incrementada. Potser el millor que pots fer és sortir tot sol on la gent es reuneix.

Peixos

La separació d'aquesta persona especial a la teva vida, potser a causa d'un desacord menor, podria fer que tinguis una sensació de malenconia avui. Podries rebre una invitació a una reunió, però és poc probable que vulguis anar-hi. Sents més reserves i introversió que no pas de costum. Per estrany que sembli, probablement és estar amb els altres sigui la millor manera de deixar de pensar en aquesta persona.