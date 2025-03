Més ‘Tulsa King’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La sèrie Tulsa King, protagonitzada per Sylvester Stallone, ha estat oficialment renovada per a una tercera temporada. Després de l’èxit dels dos primers lliuraments, la plataforma Paramount+ ha donat llum verda a la continuació d’aquesta història que ha captivat l’audiència amb una barreja d’acció, drama i humor negre.

Estrenada el 2022, Tulsa King segueix la història de Dwight The General Manfredi, un antic cap mafiós de Nova York que, després de passar 25 anys a la presó, és enviat a Tulsa, Oklahoma, per bastir una nova xarxa criminal. A mesura que intenta construir aquest imperi, es troba una sèrie de reptes inesperats, des del sorgiment de noves bandes locals fins a la seva pròpia adaptació a un món que ha canviat considerablement durant la seva absència.

Una de les grans novetats de la tercera temporada és el canvi en la direcció creativa. Dave Erickson, conegut per la seva tasca a Fear the Walking Dead, assumirà el rol de showrunner en solitari. Aquesta decisió arriba després de la sortida de Taylor Sheridan, creador original de la sèrie, el qual, tot i això, continuarà vinculat al projecte com a productor executiu.

Aquest canvi podria marcar una evolució en el to i la narrativa de Tulsa King. Erickson té una àmplia experiència en el desenvolupament de trames profundes i personatges complexos, situació que, ben segur, aportarà una nova dimensió a les vivències de Dwight Manfredi.

Encara no hi ha una data oficial d’estrena, però es preveu que aquesta nova temporada arribi entre final d’aquest any i principi del vinent, en funció del ritme de producció. Per a tots aquells que encara no han vist Tulsa King o volen refrescar la memòria abans de l’estrena de la tercera temporada de la sèrie, a Andorra les dues primeres tandes de capítols estan disponibles a la plataforma SkyShowtime.