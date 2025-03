Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Pots sentir que el mantell emocional que pesa sobre totes les coses t'aclapara. No deixeu que aquest sentiment us sobrepassi, encara que de vegades això pot ser impossible. Un bon amic et podria trucar a la recerca d'ajuda i suport emocional. No acabis girant el focus d'atenció cap a tu i parlant només sobre les teves experiències.

Taure

Feu el que feu, infundeu-li passió. Tendeixes a analitzar massa coses en què has de seguir la teva intuïció. Al teu cor ets conscient de quina manera procedir i com tractar les persones que t'envolten. No tractis de forçar la situació o manipular-la per convertir-la en una cosa que no és. Aquest és un dia meravellós.

Bessons

Hi pot haver un frenesí d'activitat al teu voltant, però seràs capaç de manejar la situació. El teu encant aconseguirà que creuis qualsevol porta. Has de ser capaç de fer malabars amb moltes coses alhora, i els altres et veuran com la seva sustentació. Tindràs el cap fred i una actitud calmada i manejaràs les coses diplomàticament i de forma honesta.

Cranc

Aneu amb compte amb donar-vos la culpa d'alguna cosa del que no ets responsable. Potser vas influenciar algú que actués de certa manera i ara aquesta acció està resultant contraproduent. Recorda que cadascú pren les seves decisions. En última instància, no ets responsable de les decisions que una altra persona pren, malgrat tots els consells que li puguis haver donat.

Lleó

Ets en un moment emocionalment culminant, i els teus sentiments són erràtics i, potser, difícils de manejar. No sentis la pressió de trobar la lògica a tota cosa. La teva tasca consisteix a respirar profundament ia relaxar-te. Recordeu que la vida és una aventura emocionant plena de girs i voltes. Les emocions erràtiques en són un recordatori. Gaudeix del viatge.

Verge

No et tanquis en un racó i t'aïllis de tot allò que t'envolta excepte de les teves preocupacions immediates. Com més t'aïllis i insisteixis que no necessites ajuda de ningú, més frustració i tristesa sentiràs. Si sents solitud, por o enuig, admet-ho davant teu mateix i els altres. Surt de la teva ment en comptes de tancar-t'hi.

Balança

És probable que et prenguis les coses més seriosament del que és habitual. Canvis dramàtics al teu entorn i actitud et mantindran en suspens. El meravellós daixò és que guanyaràs una gran quantitat dinformació i la comprensió daltres persones. Seràs més conscient dels seus sentiments i també dels punts de vista; això t'ajuda a prendre decisions més educades sobre els teus assumptes.

Escorpí

Persones inesperades, especialment dones, us sorprendran amb el que us diguin. La teva mare pot parlar d'un problema que no havies considerat. Potser les teves emocions es van agitar quan vas recordar alguna cosa que una dona important a la teva vida va dir alguna vegada. Els teus sentiments estan rebotant des del cor fins al cap, i viceversa.

Sagitari

Hi ha una intensitat increïble avui que pot fer-te córrer a la recerca d'empara. Pots tenir la temptació de dir el que penses i sortir corrents a continuació. La teva confiança personal pot no estar al seu millor nivell, i pots sentir com si altres persones estiguessin tractant de trobar-te falles. Recorda que vius aquesta vida per a tu i no per a una altra persona.

Capricornio

Hi ha una energia increïble, càlida i estimulant avui dia. Les persones al teu voltant estan validant els teus aspectes interns i externs. Les emocions poden arribar a ser intenses, però el pragmatisme t'ajuda a veure a través de la situació.

Aquari

Pots sentir incomoditat per la intensitat emocional que és probable que es filtri a cada part del teu dia. Pots preguntar-te quin és el problema i per què la gent salta per res. Potser aquest és el senyal per prendre's les coses més seriosament i actuar amb més sensibilitat. El teu despreniment pot ser un avantatge, però podria ser el teu major enemic en un dia com aquest.

Peixos

Ara hi ha intensitat en les teves relacions, i pots sentir que cada situació és de vida o mort. Calma aquestes veus al cap. Medita, veu una classe de ioga i respira profundament. Has de saber que res no és realment tan espectacular com sembla. Això també passarà. En pocs dies seràs capaç de riure't de les teves preocupacions.