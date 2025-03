‘Ted Lasso’ no defalleix

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Apple TV+ ha anunciat oficialment que la seva sèrie d’èxit Ted Lasso tindrà una quarta temporada. Després de tres lliuraments que van captivar el públic i van guanyar diversos premis Emmy, l’entrenador més carismàtic de la televisió tornarà al camp, amb Jason Sudeikis reprenent el paper protagonista.

Ha estat el mateix actor i productor executiu qui ha avançat que aquesta temporada portarà l’AFC Richmond a viure una nova filosofia: “Aprendre a saltar abans de mirar”, confiant que, independentment d’on aterrin, sempre serà al lloc adequat. Per la seva banda, Matt Cherniss, cap de programació d’Apple TV+, ha destacat l’impacte de la ficció, que “ha inspirat espectadors de tot el món amb el seu missatge d’amabilitat, empatia i convicció irrompible”.

El final de la tercera temporada, emès el maig de 2023, es presentava com el tancament definitiu de la història. Tanmateix, la connexió de l’audiència amb la sèrie ha estat sempre tan forta que els rumors sobre el seu retorn mai no van desaparèixer. Inicialment, es va especular amb un spin-off, però finalment Apple TV+ ha optat per continuar amb la trama principal.

Aquesta nova etapa incorporarà Jack Burditt, guanyador d’un Emmy per 30 Rock, com a productor executiu. Jason Sudeikis continuarà liderant la producció al costat de Brendan Hunt, Joe Kelly i altres membres clau de l’equip creatiu. La sèrie es desenvolupa en col·laboració amb Warner Bros. Television i Universal Television.

Des del seu llançament, Ted Lasso s’ha convertit en un veritable fenomen televisiu, batent rècords i rebent elogis tant de crítica com de públic. La primera temporada va ser la comèdia més nominada als Emmy en l’any de debut. A més, la producció va assolir l’excepcional fita de guanyar el premi a millor sèrie de comèdia dos cops consecutius amb les dues primeres temporades.