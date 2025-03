Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Aneu amb compte en obrir la boca en situacions en què no és apropiat. Quan la conversa decau, sents que és el teu deure obrir la boca. D'aquesta manera podeu iniciar la conversa sobre un tema inadequat. Pots voler dir alguna cosa només per atraure latenció cap a tu. La millor opció és permetre que el silenci s'estableixi.

Taure

Organitza't al matí perquè la teva ment estarà més dispersa posteriorment. Si comences amb un pla sòlid de com fer front a les tasques del dia, és més probable aconseguir-ho tot. Si no mantens la concentració i l'esforç, altres persones s'aprofitaran de la teva naturalesa generosa. Podries acabar fent més favors que feina.

Bessons

Sembla com si estiguessis obrint camí de nou. Ara que estàs planejant per al futur, et pots inscriure en un programa educatiu o fer un viatge. No us deixeu impressionar tant per les bones perspectives d'avui que us oblideu de l'assumpte que us ocupa. Accepta aquest dia com allò que és: un breu respir enmig del caos. Demà tornaràs a la teva feina havent descansat.

Cranc

Tens al davant un dia brillant. Quin alleujament, després de la tensió dels darrers dies. Aquest seria un bon moment per confiar en un amic proper. Això ajudarà a alleujar part de la pressió que has estat sentint per dins. Aneu amb compte de no relaxar-vos del tot. Si ho fas, pot ser que no siguis capaç de sortir del llit!

Lleó

És un alleujament quan es desapareixen les hostilitats, oi? Ha semblat que la gent, en repetides ocasions, et tancava les portes a la cara. Però avui una visita o una trobada desbloquejarà alguns misteris per a tu. Es resoldran finalment els teus problemes? Si us comprometeu a desenterrar la vostra originalitat, obtindreu la recompensa.

Verge

Avui hi ha alguna cosa que floreix dins teu. Les fortes pressions dels darrers dies ha disminuït i ets capaç de prendre't les coses amb més tranquil·litat. Seria una bona idea parar més atenció al teu cos. Tracta de programar exercicis més aeròbic i reduir els greixos i els sucres. Inicia alguns hàbits saludables.

Balança

Els últims dies han estat una mica difícils, per la qual cosa podria sorprendre't la brillantor del dia per endavant. Encara que potser no estiguis tractant de fer-te valer més del que és usual, rebràs elogis i felicitacions de diferent gent. Desconcertant, no? Gaudeix dels plaers que vénen sense sotmetre'ls a massa escrutini.

Escorpí

Podreu gaudir de la dolçor i relaxació que us ofereix el dia d'avui. Tindràs més ganes de parlar del que és habitual. Aquest interludi us donarà l'oportunitat de refrescar-vos en passar algun temps de qualitat amb la família. Tens una gran intuïció. Escolta-la, ja que t'aconsella prudència.

Sagitari

Avui vols que les coses es facin només a la teva manera. El teu estat d'ànim és molt tossut i altres persones pensen que seria una ximpleria pensar que et podrien fer canviar d'opinió sobre qualsevol cosa. Tu ets l'única persona autoritzada per fer-ho. La veritat és que podeu canviar d'opinió diverses vegades avui, i això està bé. Això sí, no esperis que ningú estigui al corrent del que pensis.

Capricornio

Pots topar amb dificultats avui aviat. Les coses s'haurien d'alleujar una mica a la nit. Recorda que com més cops donis a la paret, més et farà mal el cos i més energia gastaràs. Et sorprendràs com de fàcils són les coses quan fas un pas enrere. Veureu que es pot capgirar el mur sense pagar per això.

Aquari

Pots sentir-te com un cavall de carreres a la porta de sortida. T'has estancat en un lloc petit, esperant ansiosament que soni la campana. Pots sentir-te impotent, ja que no tens control sobre quan s'obrirà la porta. Sigues pacient. No perdis tota la teva energia per la inquietud. La porta s'obrirà ben aviat i estareu en marxa..

Peixos

El teu estat d'ànim patirà alts i baixos al llarg del dia. T'estàs recuperant dels darrers dos dies, i sents més unió amb la gent propera. Sents un afecte especial d'algú que fa que el teu cor se senti feliç i la teva ment estigui tranquil·la. Cap al final del dia, pots sentir que les persones no són tan sinceres com ho semblaven al principi. Estigues en guàrdia.