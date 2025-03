Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

HUMOR

MONÒLEG AMB QUIM ROSCAS & ZECA ESTACIONÂNCIO’

Amb un gran sentit de l’humor, Quim Roscas & Zeca Estacionâncio pugen a l’escenari per fer un divertit espectacle on no falta comèdia, música, improvisació i molta estupidesa. Hora: 21 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘ESSÈNCIES I MIRADES DEL BOSC’

Xavier Garcia presenta un seguit de pintures de 27/35cm pintades a l’oli on representa la fauna del país. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 de març.

‘JOC DEL TE’

Artesania i creativitat, totes dues es fonen en l’exposició JOC DE TE, la mostra de teteres i tasses realitzades en fang per les alumnes de l’Escola d’art. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 28 de març.

‘ANDORRA EN UNA ULLADA’

La finalitat d’aquesta exposició itinerant va ser donar a conèixer internacionalment l’Andorra actual mitjançant la mirada dels fotògrafs i de les fotògrafes professionals. Ministeri de Cultura. Encamp. Fins al 4 d’abril.

‘PARELLES’

En aquesta exposició l’artista treballa amb l’espai, el volum, el color, la llum, l’estat d’ànim molts altres ítems de la seva personalitat artística. Museu de la moto. Canillo. Fins al 6 d’abril.

‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’

La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 25 de maig.

‘CORREU D’ART-150 ANYS D’IMPRESSIONISME’

Un projecte de Mail Art organitzat pels alumnes del Lycée Comte de Foix. Sala Sergi Mas de Casa Comuna (Sant Julià de Lòria). Fins al 27 de març. De 16 a 19 hores.

‘INTERCANVIAR’

Primera exposició fotogràfica d’argentins a Andorra. Biblioteca comunal de la Massana. Fins al 29 de març. De dilluns a divendres de 10 h a 14 h i de 15 h a 20 h i el dissabte de 10 a 13 hores.