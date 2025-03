Rècord consolidat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La pel·lícula Equipaje de mano, del director català Jaume Collet-Serra, ha esdevingut el segon film més vist de la història a Netflix en els tres mesos següents a l’estrena, el 13 de desembre passat. El thriller té l’aeroport de Los Angeles com a escenari i se centra en el xantatge que un passatger misteriós fa a un agent de seguretat perquè li deixi pujar una maleta sospitosa a l’avió. Fins diumenge passat, la cinta ja havia sumat 172,1 milions de reproduccions, superant així Don’t look up (171,4 milions), The Adam project (157,6) o Bird Box (157,4). Equipaje de mano s’ha quedat només per darrere de la comèdia d’acció Red Notice, del 2021, que lidera el rànquing amb 230,9 milions de visualitzacions en el primer trimestre.

Protagonitzat per Taron Egerton, Sofia Carson i Jason Bateman, el llargmetratge va protagonitzar la millor arrencada d’una nova producció a Netflix com a mínim des del juny del 2023. Els tres primers dies des de la seva inclusió al catàleg ja va aconseguir 42 milions d’espectadors. La setmana següent, la xifra es va disparar fins als 55,1 milions, el màxim setmanal de qualsevol pel·lícula a Netflix en set dies des que es faciliten dades setmana a setmana.

De fet, la proposta de Collet-Serra va ser primera a escala mundial les primeres quatre setmanes –liderant el rànquing a tots els països de què Netflix proveeix dades–, segona la cinquena i encara es va mantenir entre les deu primeres de parla anglesa tres setmanes més.

Els més de 170 milions d’espectadors d’Equipaje de mano són gairebé el doble que els assolits per La sociedad de la nieve. El llargmetratge de Juan Antonio Bayona, que també es va projectar als cinemes, va registrar 98,5 milions de visualitzacions a Netflix els primers tres mesos.