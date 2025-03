Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Nous vents comencen a allunyar els núvols negres que s'han cernit sobre tu darrerament. Què més es pot demanar? El dia d?avui sembla com un passeig pel parc comparat ahir. Respiraràs millor i arribar a casa sentint cansament. Tracta d'interactuar més amb la gent que t'envolta. T'agrairan que expressis un interès genuí en les seves opinions.

Taure

Abandona les conclusions a què has arribat pel que fa a la teva feina. T'agradi o no, la vida et posarà a prova. Normalment no consideraríeu els tipus de proposicions que les persones us faran ara. Les idees poden semblar boges i no tenir res a veure amb allò que ets. Potser sí que són boges, però no cal rebutjar-les!

Bessons

Avui és un bon dia per a les relacions. Independentment de si és a nivell personal o professional, pots esperar que passin coses bones. Potser us convidaran a participar en un projecte inusual de grup ia entaular algunes amistats potencialment benèfiques. A casa, la teva parella pot ser especialment considerada. Irràdies una aura d'amor i calidesa, i la gent hi respon.

Cranc

Et mereixes un dia de descans. Per què no escapes dels teus deures i t'envoltes de belles obres d'art? Encara millor, intenta crear-les tu. Admet-ho, has estat anhelant realitzar una tasca creativa. Per què no començar avui? La teva creativitat i intuïció estan al punt més alt de tots els temps. La combinació pot produir una mica de veritable mèrit.

Lleó

Tens un dia emocionant i intens a la vista. La teva curiositat està al punt més àlgid, i avui es combina amb una vívida imaginació. Això la fa ideal per a projectes de recerca mèdica, ja que et dóna la capacitat de fer connexions entre temes aparentment diferents. Independentment de la teva professió, pots esperar veure el món d'una manera completament nova avui.

Verge

És probable que hagis estat treballant massa dur massa temps. No trobes que ha arribat el moment d'una mica de descans? Fins i tot si t'ho fas per arrossegar-te fora del llit, és poc probable que aconsegueixis fer molt. Quan el teu cor no hi és, és difícil que la teva ment treballi.

Balança

És hora d'expandir els horitzons. Només cal esperar que els esdeveniments canviïn per si mateixos. Has crescut prou per adonar-te que si el canvi succeirà, has de fer que passi. Com a resultat, avui serà un dia més ocupat del que és normal a mesura que comencis a executar totes aquelles idees que has estat pensant.

Escorpí

Per més que vulguis canviar la teva situació financera, no actuïs precipitadament. Si hi ha diverses opcions per triar, és millor que t'abstinguis de prendre qualsevol decisió fins que els teus pensaments s'hagin cristal·litzat. Si teniu pressa per avançar, podeu anotar les vostres opcions per poder revisar-les a la llum d'un dia clar.

Sagitari

Aquest pot ser un dia tranquil per a tu, però un període de calma us farà molt bé. Podries anar a un parc i deixar volar la teva imaginació. La configuració astral d'avui us farà somiar i recordar la vostra infància. En lloc de preocupar-te per tot allò que no s'està complint, per què no et deixes portar pel corrent per variar?

Capricornio

Avui serà un dia alegre, just a temps. La vida s'estava posant seriosa durant un temps. Somriu i tracta de sortir de la teva rutina habitual. Per què treballar tan dur si l'única recompensa és ensorrar-te en una cadira a casa? En comptes d'això, ves a fer una passejada pel camp durant una o dues hores. Et faria bé.

Aquari

És cert que ja no tens deu anys, però ¿ qui et diu que no pots tornar a la infància de tant en tant? Sense anar tan lluny com jugar a la pilota al carrer o instigar una guerra de menjar al teu restaurant favorit, ves a veure uns amics per fer-te unes rialles.

Peixos

Potser sentis massa serietat en aquest moment. Ho sàpigues o no, tens molta necessitat d'animar-te. Si algú et convida a un club de comèdia, vés-te'n. Et pot trigar algun temps animar-te, però acabaràs la nit rient-te. Serà la millor nit del mes. Si pots, deixa de dubtar.