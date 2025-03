Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

En general tens un fort vincle intuïtiu amb les persones properes a tu, però avui pots sentir com si aquesta part del teu cervell s'hagués apagat. Podries rebre missatges confusos o podries no ser capaç de notar res. No has perdut el teu do, així que no et preocupis per això. Has de confiar en les paraules per ara!

Taure

Pot ser difícil concentrar-se en les feines de la llar avui. La teva ment està en les coses més sublims, com els interessos espirituals i intel·lectuals i sents mandra. Està bé no fer res. No t'has d'esgotar cada dia! Relaxa't a casa, llegeix, veu la televisió i cuina. Si és que tens coses a fer, les teves tasques poden esperar fins que et sentis amb més energia.

Bessons

La teva ment està molt agitada en aquest moment, així que no et sorprenguis de no poder prestar molta atenció a qualsevol cosa. És com si el teu concepte del món hagués canviat inexorablement i vessis la teva vida amorosa i la teva carrera amb nous ulls. Tot i així, sents l'obligació de recollir i desar els trossos del passat.

Cranc

El dia serà força tranquil per a tu. És probable que t'obliguis a fer una tasca i continuar-la fins a la nit. Si algú intenta convèncer-te que prenguis un descans, no serà tan difícil de resistir. Aquest és un dia que has de seguir els teus instints, mantenir el cap baix i centrar-te en la tasca que tens entre mans.

Lleó

Has de dedicar el dia a reflexionar sobre el teu futur professional. Sembla que moltes forces estan treballant per aclarir les teves idees sobre el tema. En comptes de rebel·lar-te davant la menor provocació, com ho has estat fent darrerament, seria molt més raonable que pensessis primer en les teves necessitats materials bàsiques i les de la teva família.

Verge

Avui no hi ha temps per somiar! Molt al contrari. Podeu esperar haver de resoldre una sèrie de petits problemes tècnics relacionats amb les comunicacions. En general, serà un dia una mica complicat però almenys la teva ment estarà ocupada, sense deixar espai per a aquestes preguntes difícils que t'han estat molestant molt darrerament.

Balança

Quan parles, vols que altres persones t'escoltin. És molt probable que els teus pensaments derivin cap a idees humanitàries i filosòfiques. Tens disponibilitat a compartir les teves idees amb els altres, i és possible que tinguis un somni utòpic que, si tothom seguís, faria del món un lloc molt millor. La gent pot riure de tu per tenir aquest punt de vista, però això definitivament no vol dir que hagis de deixar de somiar.

Escorpí

El teu estat d'ànim avui té un toc espiritual. Els teus somnis són vívids i tens la seguretat que estan tractant de dir-te alguna cosa específica. És difícil de dissipar les ganes de viatjar. En particular, us atrau un lloc on es pugui estudiar una cultura diferent. Aquest viatge podria no ser pràctic ara, però pots fer algunes investigacions en línia sobre el tema!

Sagitari

El fort llaç de lleialtat que sents cap a una amistat pot portar-te a una situació delicada avui. La teva amistat et pot demanar que li facis un favor que és difícil, sinó impossible. Observa la situació i analitza si hi ha alguna manera dajudar. Si no n'hi ha, almenys tracta de donar-li suport sentimentalment. De vegades això és tot allò que pots fer.

Capricornio

La confusió pot regnar avui, sobretot si ets una persona intuïtiva. Podeu rebre vibracions estranyes que podrien ser inquietants. No tractis de donar-los sentit. La teva percepció extrasensorial pot estar una mica apagada, o potser aquestes persones els sentiments de les quals estàs sentint estiguin estressades i no tinguin direcció. O podrien ser totes dues coses. De qualsevol manera, hauries de tornar a la normalitat demà.

Aquari

Avui podries tenir alguns somnis o visions estranyes. No els prestis gaire atenció. Pots adonar-te que les imatges són possiblement restes d'escenes del teu passat, en part informació que has rebut darrerament i, en part, les pors sobre el futur. Si ho veus així, hauries de ser capaç de veure el que t'estan dient. No profetitzen el futur.

Peixos

La informació que rebis d'amics et podria preocupar una mica sobre la teva seguretat financera. Pots estar tractant dassolir un objectiu que sembla estar en perill si és que les notícies que has sentit semblen ser certes. Potser no és cert! Comprova els fets abans de treure'n conclusions i entrar en pànic. Podries descobrir que no hi ha res per preocupar-se.