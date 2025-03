L’adeu de Harry Bosch

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Dijous 27 de març vinent, Amazon Prime Video estrenarà la tercera i última temporada de la sèrie Bosch: Legacy, consolidada com un dels drames policíacs més sòlids de la plataforma. La ficció, concebuda com un spin-off de Bosch (2014-2021), seguirà per últim cop les passes de l’icònic detectiu retirat Harry Bosch, interpretat per Titus Welliver, que ara exerceix com a investigador privat.

Després dels esdeveniments de la segona temporada, el protagonista es troba en una etapa crítica de la seva vida professional i personal. Amb nous casos que posaran a prova les seves habilitats deductives i una xarxa de personatges que li presentaran desafiaments inesperats, aquesta temporada promet més emoció, sorpreses argumentals i el característic estil fosc i realista de la sèrie.

A més de centrar-se en el personatge principal, la sèrie seguirà explorant la trajectòria de la seva filla, Maddie Bosch (Madison Lintz), que ha decidit seguir les passes del pare i treballar com a policia a Los Angeles. La seva relació, marcada per la tensió entre la seva vocació i el passat de Bosch com a detectiu, serà una de les trames centrals d’aquesta nova entrega.

Bosch: Legacy ha estat molt ben rebuda per la crítica i els seguidors de la sèrie original, ja que manté l’essència de la saga creada per Michael Connelly i aporta una mirada renovada sobre el personatge i el seu entorn. Els deu episodis que conformen aquesta última temporada estaran disponibles setmanalment a partir del dia 27.

Cal recordar, però, que l’univers de Bosch continuarà expandint-se amb noves produccions. La més imminent és una sèrie derivada centrada en la detectiva Renée Ballard (Maggie Q), que arribarà a la tardor.