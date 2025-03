Viatge als noranta

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

A partir de demà i durant un mes els subscriptors de Movistar Plus+ podran gaudir d’un viatge cinematogràfic als anys noranta amb el llançament de Los 90 por M+, un nou canal temàtic dedicat a les pel·lícules més icòniques de la dècada. Aquest canal estarà disponible al dial 15 de la plataforma i s’inclourà sense cost addicional per a tots els clients.

Amb una programació que farà les delícies dels cinèfils i nostàlgics, Los 90 por M+ oferirà una selecció de films que van marcar una època, com ara Titanic, Forrest Gump, El club de la lucha, La lista de Schindler, El silencio de los corderos, Braveheart, Sospechosos habituales, JFK: Caso abierto, El fugitivo, La caza del Octubre Rojo, Juego de patriotas o Peligro inminente, entre molts altres títols.

Aquest canal temporal permetrà reviure l’essència del cinema dels noranta i donarà a conèixer a les noves generacions aquelles pel·lícules que van deixar una empremta inesborrable en la història del setè art. A més, la graella inclourà especials temàtics, making of i continguts exclusius sobre les produccions més emblemàtiques de la dècada. També es podran veure entrevistes amb actors i directors d’algunes d’aquestes pel·lícules, així com documentals que analitzen el seu impacte cultural i cinematogràfic.

Movistar Plus+ continua apostant per canals especials dedicats a gèneres i èpoques concretes, ampliant així l’oferta de continguts per als usuaris. Amb Los 90 por M+, la plataforma convida els espectadors a endinsar-se en uns anys irrepetibles per al cinema i a gaudir dels seus grans èxits des de casa.

Aquesta iniciativa segueix la línia d’altres canals monogràfics que Movistar Plus+ ha llançat anteriorment també al dial 15, dedicats a pel·lícules premiades o nominades als Oscar, al cinema de terror o a reconeguts directors com Frank Capra, Alfred Hitchock o Woody Allen, entre d’altres.