Aries

Hi ha una certa probabilitat que vulguis escapar de la realitat actual. No tens ganes d'enfrontar-te a una situació que exigeix que et comprometis. És perquè tens por que et manqui la capacitat d'assumir aquesta nova responsabilitat? Aquesta és una oportunitat honesta de complir els teus somnis dèxit. No ho pots evitar! Posa't a treballar!

Taure

Te enfrentas a un día con cierto conflicto. Sin embargo, la discordia resultará muy útil. Esta es probablemente una de las mejores oportunidades en las últimas semanas para ponerte al día sobre algunos asuntos familiares. Estas cuestiones pueden haber estado ocurriendo a tus espaldas desde hace algún tiempo. Las noticias sobre un poco de historia personal pasada podrían sorprenderte, y tal vez hasta te molesten por una corta temporada.

Bessons

Avui pots ser que estiguis sent el centre d'atenció. Les teves amistats et podrien demanar una mica d'informació que saben que tens. Podria implicar explicar una història o donar consells pràctics. Sigui el que sigui, potser et resulti difícil d'explicar sense entrar en alguns detalls força pesats. Pots fer-ho! Parla a poc a poc i deixa que el que hagis de dir es desenvolupi pel seu compte. La teva audiència probablement es quedarà arrabassada.

Cranc

Avui et pots dedicar a algun tipus d'estudi de l'ocult, com l'astrologia, la numerologia, l'alquímia, o una cosa que et soni molt estranya al principi. Com a resultat, podríeu tenir la temptació d'abandonar-ho. No ho facis! Quan vagis més enllà de la teoria, és probable que ho trobis fascinant. Mantingues un diccionari a la mà i no et preocupis si has de tornar a llegir alguna cosa diverses vegades. Tens cervell per fer-ho. Ara només li has de dedicar temps.

Lleó

Una amistat pot estar de tal mal humor que et preguntis si aquesta és la mateixa persona que coneixes i vols. Durant el dia pots tenir la temptació de tractar danalitzar el que està passant, però això tendeix a suscitar més preguntes que respostes. Probablement aquest és un cas de molts problemes que colpegen la teva amistat alhora. No t'entrometis, però assegura't que el teu amic sàpiga que hi ets si és necessari.

Verge

Un amic o parella romàntica pot necessitar del teu consell, i voleu discutir algunes coses que no entens molt bé. Això afecta la feina d'aquesta persona, cosa que implica una gran quantitat de detalls tècnics amb què no tens familiaritat. No tingueu por de parar de tant en tant i demanar una explicació. Si seràs d'alguna ajuda, has de tenir una idea del que parla aquesta persona.

Balança

Avui pot ser que llegeixis un llibre sobre exercici o nutrició que sembla una mica inquietant. Segons el llibre, ho estàs fent tot malament! Recordeu que el que l'autor està probablement delineant és una cosa que funciona per a ell. Tothom és diferent. No canviïs els teus hàbits per pràctiques que no et sentin bé. Consulta un professional si encara et preocupa això. Aquesta persona serà més que capaç de discernir el que és correcte per a tu.

Escorpí

Avui l'energia celestial estarà intentant ensenyar-te alguna cosa, concretament, la manera de compartir amb els altres. Però primer has darribar a un lloc on realment vulguis compartir alguna cosa de tu. Has examinat la teva tendència a fugir? Semblas tenir por que t'aclaparin o que els hauràs de fer alguna cosa. Probablement no és el cas. Per què no dónes a les persones la real oportunitat de conèixer-te?

Sagitari

L'energia d'avui farà que pensis només en les teves relacions. No és fàcil tenir relacions amb els altres, com t'hauràs adonat. Les demandes de cadascuna poden ser difícils d'entendre. D'altra banda, les demandes dels altres poden enfosquir la teva trajectòria o fer-te'n desviar. Considera la possibilitat que com a mínim es demani en una relació, més flexible i més profunda serà!

Capricornio

Algunos de tus demonios pueden volverse en tu contra hoy. Podrías encontrarte luchando contra algunas de esas mismas viejas dudas e inseguridades que pensabas que habías dejado atrás. Tu deseo de tener un mejor nivel de vida hará que te preocupes por dinero en pleno día. Estas preocupaciones van a pasar, así que respira profundamente y trata de no preocuparte demasiado.

Aquari

Pot semblar que ja no creus completament en el que fas, potser perquè has tingut massa rapidesa a la cerca per obtenir el que necessites. És molt possible que la teva vida social hagi baixat de ritme ara, just en el moment en què vas decidir anar a tota velocitat en aquest àmbit. Sorprenent el que l'energia astral pot fer, oi? No et frustris. No hi pots fer res.

Peixos

Les energies planetàries d'avui seran molt exigents. A mesura que t'angoixes sobre si compleixes o no amb els “estàndards”, els planetes, d'una manera molt descarada, et responen que no! Això és perquè vas massa ràpid. El canvi de direcció que estàs realitzant en aquest moment és profund, però estàs tractant de prendre-t'ho a la lleugera. Atreveix-te a anar més a poc a poc ia aprofundir.