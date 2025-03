‘Prison Break’ reneix

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Durant anys, el repartiment original de Prison Break va intentar tirar endavant un revival de la sèrie en forma de sisena temporada, però els seus esforços no van acabar de fructificar. El 2023, Hulu va posar en marxa un reboot de la recordada ficció carcerària, sense els actors originals Wentworth Miller i Dominic Purcell. Ara, s’ha conegut que la plataforma ha triat ja els tres protagonistes principals.

Segons Variety, la sèrie creada per Elgin James, que es planteja com una història ambientada dins de l’univers creat per Paul Scheuring, estarà protagonitzada per Emily Browning, Lukas Gage i Drake Rodger.

L’actriu interpretarà Cassidy Collins, “una exsoldat convertida en funcionària de presons que accepta una feina en un dels centres penitenciaris més mortífers d’Amèrica”. Per part seva, Gage es posa en la pell de Jackson, “un polític de família acomodada en la seva primera campanya al Congrés”, i Rodger serà Tommy, “un pres que porta deu anys entre reixes”. Més enllà d’aquestes descripcions dels personatges, encara es desconeixen els detalls exactes de la trama.

Estrenada l’agost del 2005 a Fox, la cèlebre sèrie havia acabat el 2009 després de quatre temporades i un telefilm. Posteriorment, va ser ressuscitada el 2017 amb un cinquè lliurament. Des de llavors, els responsables s’havien encarregat de mantenir viva l’esperança. Un dels més persistents va ser Dominic Purcell, que va prometre un retrobament.

No obstant això, el 2020 tot va semblar quedar truncat quan Wentworth Miller va anunciar la decisió d’abandonar definitivament el paper. L’actor, que va fer pública la seva homosexualitat el 2013, va explicar que no volia tornar a interpretar personatges hetero. “Les seves històries han estat explicades”, va argumentar.