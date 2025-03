Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Pots captar algunes vibres força pertorbadores d'un amic, veí o parent. Aquesta persona podria estar molesta per alguna cosa i no comunicar els sentiments. No és apropiat intentar convèncer aquesta persona perquè els comparteixi amb tu ara. No està molesta amb tu, però podria estar-ho si el pressiones! Fa marxa enrere i deixa que aquesta persona resolgui el problema. Voldrà parlar quan sigui el moment adequat.

Taure

Algunes xafarderies sobre una amistat podrien arribar a les teves orelles avui, i podrien semblar una mica desconcertants. Els diners podrien estar involucrats. No obstant, no acceptis el que sentis perquè sí. A la persona que va estendre la remor li interessa menys la veritat que aconseguir complir la seva agenda personal. Truca a la teva amistat i mira d'assabentar-te dels fets sense entrometre't. Probablement és una cosa molt menys greu del que la xafarderia dóna a entendre.

Bessons

Els assumptes amorosos podrien semblar anar molt més lentament del que volguessis. Tant tu com el teu interès romàntic poden estar amb sobrecàrrega de responsabilitats ara i no es poden veure gaire. És frustrant, però ho superaran. Mentrestant, no deixis que les teves inseguretats treguin el millor de tu. El fet que aquesta persona estigui ocupada no vol dir que la teva relació tingui problemes. Sigues pacient!

Cranc

La configuració planetària d'avui us provocarà un fort impuls per sortir de casa, però les responsabilitats podrien mantenir-te a casa oa l'oficina. Potser estàs esperant una trucada important o un visitant. Això pot ser avorrit i tediós per a tu. Troba alguna cosa a fer que t'entretingui, fins i tot si és només la lectura o posar-te al dia amb la paperassa. No hi ha cap raó per quedar-te amb els braços plegats!

Lleó

Estan canviant a poc a poc els teus punts de vista sobre certs assumptes intel·lectuals o espirituals? Si és així, pots no sentir tanta comoditat amb els canvis. Els valors i idees tradicionals et poden semblar especialment atractius avui, per la qual cosa la teva resistència podria ser més forta del normal. No obstant, saps que no et pots quedar de la mateixa manera per sempre. Pren-te un descans avui. Demà tornaràs a estar bé i en camí a la teva transformació.

Verge

L'èxit professional et pot haver arribat, però avui pots tornar a sentir-te una mica trist i preguntar-te per què, ja que no hi ha cap raó per sentir-se així. El que passa és probable que sigui, en primer lloc, una decepció, ja que el teu cervell ha deixat de ser batut per les endorfines. En segon lloc, t'estaràs preguntant on anar des d'aquí. Només tu ho pots decidir. Estableix una nova fita i segueix endavant.

Balança

Avui sentiràs la indecisió entre el desig de fer una mica d'exercici i una poderosa inclinació a enroscar-te a la butaca favorita i posar-te al dia amb les teves lectures. No hi ha cap raó per la qual no puguis fer les dues coses. Vés a fer una passejada a pas lleuger i després agafa el teu llibre favorit quan tornis. La clau és no renunciar a res, sinó aconseguir un equilibri.

Escorpí

Tens la incòmoda sensació que se t'ha oblidat alguna cosa, però no tens idea què? T'obsessiona el record d'un succés passat, aparentment insignificant, però no pots entendre per què? No és una bona idea obsessionar-se amb res. Eventualment recordaràs què és. Aviat t'adonaràs de la importància de la memòria. El teu subconscient està intentant dir-te alguna cosa. No ho pots afanyar així que, relaxa't!

Sagitari

Si has pensat en iniciar un nou projecte creatiu, no tractis de fer-ho avui. Els amics i familiars poden competir per la teva atenció i distreure't. Altres responsabilitats poden interferir amb el teu desig de posar-te ara. No dubtis a intentar pensar en noves idees, però és possible que hagis d'esperar fins demà per començar la feina. Demà hauries d'estar amb moltes ganes de començar. Sigues pacient!

Capricornio

Un veí o familiar podria oferir-se a ajudar en algunes tasques de la casa, però pots sentir que el seu cor no hi és. Aquesta persona probablement està pensant en altres coses i només necessita algunes paraules amables i un petit consell. Simplement accepta que, malgrat tenir ajuda, probablement acabaràs fent la major part de la feina tu. Ofereix tot el suport que puguis i hi pensa com un bon karma.

Aquari

Certs tràmits que involucren diners poden ser una veritable molèstia per a tu avui. Hauràs d'aconseguir que es facin, però preferiries estar a una altra part. També pot semblar una mica confús. Si acabes aviat i amb concentració, hauries d'acabar ràpidament i després fer el que vols fer. Després d'un matí d'intens i tediós treball és probable que vulguis una mica d'entreteniment, com una pel·lícula o un esdeveniment esportiu. Diverteix-te!

Peixos

Un contracte d'algun tipus, potser té a veure amb casa teva, pot necessitar alguna consideració acurada avui. Podries trobar-ho una mica difícil d'entendre, ja que podria estar ple de clàusules i termes legals. No tinguis por de preguntar-li a algú que tingui una mica més de coneixement sobre això que t'expliqui què estàs intentant llegir. És important que coneguis tots els detalls abans de signar qualsevol cosa per a la teva tranquil·litat.