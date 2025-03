Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

El teu amor és fora de la ciutat? Si és així, probablement estigueu sentint una mica de solitud i inseguretat. Cal que facis cas omís a aquestes fantasies de la teva persona estimada passant-la molt bé fora de la ciutat amb molta gent glamurosa. Molt probablement sent tant avorriment com tu i estigui fent transaccions comercials o complint amb obligacions familiars. Relaxa't, troba alguna cosa a fer i el temps passarà abans que te n'adonis.

Taure

És probable que no tinguis ganes de treballar avui. Potser no sentis cansament però probablement sentis avorriment, inquietud i no et puguis concentrar. El millor és concentrar-se en les rutines o tasques mundanes que pots fer automàticament en dies com aquest. Posa't els audiòfons. Pren un dinar llarg i pausat o potser dina amb amics. És important passar una bona estona. Pensa-hi com un exercici per equilibrar el teu normalment seriós ego!

Bessons

Una actitud de "pobre de mi" no és exactament el més efectiu per obtenir el que desitges aquest dia, especialment quan es tracta de temes relacionats amb l'amor i el romanç. Descobriràs que una actitud de seguretat farà que se t'acostin persones segures de si mateixes. És una situació boomerang. Tenir seguretat vol dir ser capaç d'obrir-se a les diferències. L'energia avui t'incentivarà a obrir el teu cor.

Cranc

T'agradi o no, molta de la teva estabilitat emocional avui dependrà de les accions dels altres. Les connexions amb altres persones seran extremadament importants en un dia com el d'avui, i descobriràs que la comunicació entre vosaltres serà increïblement valuosa i enriquidora. L´orientació d´aquest dia portarà a la llum la teva naturalesa sensible, receptiva i atenta.

Lleó

Les relacions són part clau d'aquest dia, i descobriràs que el teu humor general dependrà com aconsegueixis emportar-te amb els altres. Qui és el pensant del grup? Qui és l?encarregat de guiar? L'aspecte d'aquest dia emfatitza la importància de les societats i el confort emocional que es pot obtenir quan dues persones són obertes i honestes amb els sentiments.

Verge

Sentiràs més necessitat d'afecte del que és normal. Descobriràs que hi ha una tendresa al teu cor que necessita reconeixement i afirmació. Lequilibri és la clau per a tu - especialment en làrea del teu treball i vida diària. Assegureu-vos de complir amb les teves necessitats emocionals diàriament. La configuració celestial us demanarà que us prengueu un descans.

Balança

Avui seràs força independent, i descobriràs que els valors, finances i carrera són factors importants en els fets del dia. La creativitat i la llibertat emocional són dues coses que t'ajudaran mentre processes els esdeveniments del dia. Sigues lliure per iniciar activitats en societat, però recorda que necessites responsabilitzar-te per les teves pròpies accions i emocions. Tingues receptivitat envers els altres.

Escorpí

Avui et trobaràs fent malabarismes a la feina amb milers de coses per fer. La informació anirà i vindrà, i sentiràs la necessitat de dirigir les coses que donen voltes al teu voltant. Tingues present que hi ha molta lligadura d'emoció amb aquesta informació, i hauràs de ser amable amb les persones amb qui tractis. L'alineació defineix un to obertament comunicatiu i emocional pel dia.

Sagitari

Avui no intentis aconseguir tot el que vols fer. L'actual alineació celestial assenyala que hi haurà pèrdues d'energia amb relació a trobades casuals que passin avui. Hi haurà qui intenti vendre't alguna cosa o et demanaran ajuda o consells per problemes personals. Tu, que enyores tenir temps tot sol per concentrar-te, hauràs de cuidar-te de no estancar-te en les necessitats dels altres.

Capricornio

Les preocupacions financeres et podrien perseguir avui. Això és lamentable, ja que les teves preocupacions estan probablement fora de lloc. Hi pot haver alguns ajustaments a fer, però res que no es pot arreglar prement una mica el cinturó durant uns dies. Troba alguna cosa barata però fascinant per fer, com llegir o veure un documental. T'oblidaràs dels teus problemes i aprendràs alguna cosa mentrestant. Quan ho superis, hauries d'analitzar-ho des d'una perspectiva adequada. Relaxa't!

Aquari

Has planejat unes vacances a un lloc llunyà? Problemes tècnics inesperats podrien interferir amb els teus plans i et podrien fer pensar a cancel·lar el viatge. Pots tenir la temptació de prendre el telèfon i fer-ho. No facis res avui. Tot deu haver-se arreglat demà i tindràs una altra vegada ganes de fer el teu viatge. Centra't i no facis res precipitat.

Peixos

Certs assumptes de diners podrien provocar que et trobis en un estat de malenconia absoluta. A primera vista, podria semblar que mai no seràs capaç de solucionar tota la paperassa, però ho faràs. No et deixis vèncer. Concentra't en la tasca i avança a poc a poc. Abans que ho sàpigues, la teva eficiència i practicitat ho haurien d'haver resolt tot. Anima't i planifica una gran nit!