Nou cop de tisora

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Netflix torna a treure les tisores. La plataforma ha cancel·lat The Recruit, la sèrie d’acció i comèdia dramàtica d’espionatge, després de dues temporades. Una decisió que, tot i sorprendre molts espectadors, s’emmarca dins la seva actual política de cancel·lacions, cada cop més estricta.

L’actor Colton Dunn, que interpreta l’exagent de la CIA Lester Kitchens, ha estat el primer a confirmar la notícia a través de Threads. En el missatge, lamenta la cancel·lació, i aprofita per agrair als seguidors el suport a la sèrie. Però per què Netflix ha decidit tancar l’aixeta?

Estrenada el desembre del 2022, la sèrie té un total de 14 episodis repartits en dues tandes, i es tracta d’una de les produccions originals que la plataforma va impulsar amb més força. The Recruit segueix Owen Hendricks (Noah Centineo), un advocat de la CIA que es veu immers en una sèrie de conflictes internacionals quan una font intenta exposar el seu vincle amb l’agència.

Segons Variety, la primera temporada va rebre una acollida moderada, mentre que la segona, esperada amb entusiasme per molts fans, va assolir 5,9 milions de visualitzacions en els primers quatre dies. Un resultat destacable, però insuficient per garantir-ne la continuïtat. Darrerament, Netflix ha adoptat una tendència a cancel·lar sèries de manera ràpida i inesperada. Produccions com Sandman o 1899 són exemples recents de projectes que, tot i una recepció positiva i audiències notables, no han passat de la primera temporada.

Netflix, que abans prioritzava la quantitat dels continguts, ha redefinit els criteris i ara aplica una anàlisi més rigorosa del retorn d’inversió. Això ha provocat una purga del seu catàleg sense contemplacions. Actualment, la plataforma aposta per ficcions que aconsegueixen grans xifres de visualitzacions en les primeres setmanes o pels que es consideren valors segurs, cosa que deixa moltes produccions fora de joc.