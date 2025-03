Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘ESSÈNCIES I MIRADES DEL BOSC’

En aquesta exposició, Essències i mirades del bosc, l’autor, Xavier Garcia, presenta un seguit de pintures a l’oli de 27x35 cm en què representa la fauna del país. Edifici l’Estudi. Ordino.

‘JOC DE TE’

Artesania i creativitat, totes dues es fonen en l’exposició Joc de te, la mostra de teteres i tasses elaborades amb fang per alumnes de l’Escola d’Art. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.

‘ANDORRA EN UNA ULLADA’

La finalitat d’aquesta exposició itinerant va ser donar a conèixer internacionalment l’Andorra actual mitjançant la mirada dels fotògrafs i de les fotògrafes professionals. Ministeri de Cultura. Encamp. Fins al 4 d’abril.

‘PARELLES’

En aquesta exposició, l’artista treballa amb l’espai, el volum, el color, la llum, l’estat d’ànim i molts altres ítems de la seva personalitat artística. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 6 d’abril.

‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’

La sostenibilitat és ja una part essencial de la nostra societat, ha transcendit el sector energètic i forma part del corpus del nostre dia a dia. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 25 de maig.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’

Per mostrar altres models urbans, l’exposició combina Playmobil i màpings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Aquests diorames, que captivaran els més petits, mostren ciutats que han posat el benestar ciutadà al centre del seu disseny. Bici Lab Andorra. Museu de la Bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.

‘INTERCANVIAR’

Primera mostra fotogràfica d’Argentins a Andorra. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 29 de març.