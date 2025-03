True crime d’impacte

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Carles Porta i el seu univers de true crime reforcen la seva vinculació amb Movistar Plus+ amb l’anunci de La caza del solitario, una nova producció de tres capítols que, de manera monogràfica, relatarà una de les investigacions més sonades de la crònica negra espanyola: la persecució i captura de Jaime Giménez Arbe, l’atracador de bancs conegut com El Solitario.

La nova producció s’estrenarà el proper dijous 10 d’abril, quan es llançaran de cop els tres episodis a la plataforma. Es tracta d’una producció original de Movistar Plus+ en col·laboració amb True Crime Factory i Goroka.

En aquesta sèrie, el periodista català dissecciona, amb el seu rigor i respecte habituals, i amb un estil narratiu i visual molt cinematogràfic, la investigació per detenir El Solitario, que va arrencar després de l’assassinat de dos guàrdies civils el 2004 per part d’un tirador desconegut. L’equip de Carles Porta accedeix al sumari del cas i parla amb els investigadors, els advocats i la premsa que en va fer el seguiment.

“La caza del solitario és una minisèrie de tres episodis que ha suposat un nou repte, primer en la recerca, perquè ens ha costat més de dos anys aconseguir tenir davant la càmera els investigadors principals, especialment els més pròxims a les víctimes, a més del jutge, el fiscal, els advocats... i després, narrativament i visualment, perquè volíem crear un thriller policial amb molts elements cinematogràfics, sense perdre la força de la realitat”, explica Carles Porta en un comunicat de premsa difós per Movistar Plus+. “Tota la trama et manté sense parpellejar durant els tres capítols. El material d’arxiu que hem aconseguit és molt potent i et transporta al moment en què es van cometre els assassinats i els atracaments”, agrega el periodista.

El reporter continua: “La història d’El Solitario va ser molt mediàtica en el seu moment, s’ha explicat molt i això generava una gran dificultat narrativa per sorprendre l’espectador. Hem volgut fer un thriller policial que et mantingui enganxat a la història tota l’estona, i són gairebé tres hores de tensió. Volíem mostrar la personalitat d’El Solitario sense tenir-lo a ell, perquè és un personatge fantasma perseguit per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. També hem volgut construir les pors, frustracions i alegries dels agents investigadors. Visualment, era un gran repte perquè ens hem volgut atrevir una mica més en la ficció i acostar-nos al cinema. La dificultat era mantenir una qualitat fílmica de primer nivell i generar seqüències que emocionin, sense allunyar-nos dels fets reals”, conclou.