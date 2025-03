Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

L'aspecte clau del dia seran les trobades romàntiques i divertides amb la teva parella. No et sorprenguis si algú treballa darrere d'escena per fer-te un sopar sorpresa amb canelobres. O potser siguis tu qui sorprengui algú. Descobriràs que podràs comunicar els teus sentiments més obertament en aquest moment. Les teves emocions jugaran una part important en el tipus denergia que atrauràs.

Taure

És difícil créixer mentalment i emocionalment sense comunicar-los els teus pensaments, sentiments o somnis romàntics als altres. És un bon moment per obrir aquests canals i posar sobre la taula algunes coses. No hi ha res per avergonyir-se. Com pots saber què pensen els altres sobre aquestes coses si no ho preguntes? L?energia celestial d?avui t?incentivarà a preguntar.

Bessons

Indubtablement avui sentiràs una energia més positiva i t'involucraràs menys en la transformació que actualment passa a la teva vida. La configuració d'avui us farà sentir com si estiguessis a la recta final d'un tipus de convalescència. Seràs capaç de fer servir totes les teves facultats novament, tant físiques com emocionals, i els teus nous valors començaran a posar-se al seu lloc.

Cranc

És un dia que s'acabarà serenament. Els cossos celestials s'alinearan per portar nombroses possibilitats pel que fa a com caminar pel teu camí. És força fàcil imaginar-te prenent un te a la meitat de la tarda i meditant sobre els diferents camins que pot prendre la teva vida, tots meravellosos.

Lleó

Molt ha canviat al teu voltant, des de la decoració de casa teva fins a les teves amistats, creences i valors. És més fàcil acostumar-se a aquesta nova vida del que et pensaves. Et sorprèn la molta adaptabilitat que tens i ja has adquirit nous hàbits molt diferents dels anteriors. L'energia et continuarà ajudant a situar-te en aquest nou i benvingut ambient.

Verge

La teva vida amorosa acaba de rebre un incentiu del zodíac. Amb la configuració celestial actual, és com si recent t'haguessis revelat. La teva fe en tu i en les teves relacions és inamovible en aquest moment. Qualsevol problema petit que aparegui, ho sortejaràs metòdicament i eficientment. No hi haurà cap obstacle capaç d'aclaparar algú amb la teva determinació.

Balança

El dia per davant es veu prometedor per a tu. La teva vida amorosa darrerament t'ha donat preocupacions a causa d'horaris i logístiques conflictives que fan estar junts gairebé impossible. Avui, amb la formació d'una nova configuració astral, segurament aconseguiràs alliberar algunes tensions. Et beneficiaràs si pots oblidar-te dels problemes i prestar atenció a allò que és bo.

Escorpí

Recordes qui eres fa dos anys enrere? No? Et sembla la vida que abans tenies incomprensible? Com vas poder viure aquesta vida i per tant de temps?, diràs. Bé, és simple. És perquè tenies por de viure la vida que estàs vivint ara. Increïble, no ho creus? En el futur, tot just sentis temor, avança que segurament serà la direcció correcta.

Sagitari

Avui en primer lloc estaran l'amor i el romanç, i et trobaràs buscant la companyia dels altres en gairebé tot allò que facis. Les societats tindran una naturalesa molt més espiritual gràcies a l'energia astral del dia. Hi ha a l'aire un incentiu per a la comunicació dels teus pensaments i sentiments, però també tindràs receptivitat als pensaments i sentiments aliens.

Capricornio

L'única cosa que s'interposarà en el camí d'aconseguir la veritable harmonia dins les relacions romàntiques és simplement la comunicació. Reconeix la importància del coneixement de les necessitats i els desitjos de la teva parella en la teva existència diària. No sentis com si necessitessis fer alguna cosa grandiós o fantàstic, només roman mentalment present sobre una base consistent. Aquest és el missatge del dia.

Aquari

Possiblement avui no tinguis por començar una discussió sobre temes sensibles. Comença una conversa que s'estengui més enllà de la retòrica normal de cada dia. La vida casolana i familiar influenciaran les teves opinions, ja sigui que te n'adonis o no. L'aspecte d'aquest dia t'incentivarà a expressar-te lliurement des del cor mentre estiguis en companyia de la teva parella o els teus éssers estimats.

Peixos

Sentiràs com si cupido hagués llençat una fletxa cap al teu cor, i et demanarà que comparteixis aquesta emoció vigorosa amb les persones que t'envolten. No reprimeixis els teus sentiments, ja que descobriràs que com més et comuniquis amb els altres més podràs comprendre la dinàmica de l'energia que t'envolta. Mateixa que et suggerirà una nit de romanç!