Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Per fi seràs tu novament. És possible que encara us sentiu al límit després dels alts i baixos dels últims dies. Però avui la teva seguretat personal estarà més forta del que és usual. I hi ha una petita possibilitat que el teu cor batega una mica més ràpidament per algú que t'interessa. Aprofita la teva renovada seguretat i fa el primer pas amb aquesta persona. T'atreviràs?

Taure

Sents una mica d'esgotament en aquest moment? No sorprèn, atesos els darrers esdeveniments. Però avui, amb l'energia astral actual, tindreu una segona oportunitat. I just a temps també. Sembla que l'amor, el més gran energitzant de tots, és a l'aire. Aneu amb compte de no encendre dues espelmes alhora.

Bessons

Podràs descobrir que la teva vida laboral diària entra en conflicte amb la teva vida més privada, secreta i inconscient. En aquest moment tens extremada receptivitat i sensibilitat, i podràs descobrir que una part de tu voleu portar les coses en una direcció mentre que l'altra part voleu estar a un lloc completament diferent. L'energia astral en joc d'avui decididament us mantindrà anant d'una banda a l'altra.

Cranc

Avui és un d'aquells dies que mantindràs una lluita interna sobre la possible compra d'un article nou. Avui podrien sorgir temes relacionats amb el veritable valor de les coses i et preguntaràs si alguna cosa val el preu que té. Us criden l'atenció les coses boniques, i l'energia astral actual està alimentant preguntes relacionades amb l'autovaloració.

Lleó

Potser en aquest moment hi ha persones al teu voltant que et resultin molestes. La clau per a tu és que no abriguis cap enuig cap a elles. Guardant-te l'enuig només aconseguiràs fer-te mal. Deixa-ho sortir. Descobreix l'alegria de les interaccions i les situacions en comptes de mirar l'aspecte negatiu. No et sorprenguis si s'agiten les emocions, ja que, atesa l'energia astral prevalent, això serà molt probable.

Verge

Avui diverteix-te i relaxa't! Podries tenir molta receptivitat a l'energia dels altres, de manera que cerciora't d'envoltar-te de persones a qui els agrada divertir-se i que t'ajudaran a donar-te els gustos, entre ells una deliciosa coca de xocolata i formatge. Tracta de no descoratjar-te amb històries tristos. Permet que el teu costat independent marqui la pauta. L'aspecte astral emfatitza la importància dels ambients bonics amb gent agradable.

Balança

Avui podries sentir-te molt independent i podràs sentir un fort desig en contraposició a la teva opinió pel que fa a algun problema. No obstant això, al mateix temps, hi ha coses que és millor fer amb lajuda dels altres. Finances, recursos compartits i les emocions sensibles que van de la mà d'aquestes qüestions són tots punts de concentració sota l'alineació astral actual.

Escorpí

El teu estat d'ànim general es pot trobar al punt més baix del mes, però això se soluciona fàcilment amb l'ajuda dels altres. Les trobades romàntiques són ideals per treure't del pou on potser sentis que estàs caient. Fes servir punts de vista oposats per ampliar la teva perspectiva de qualsevol tema que sentis cal abordar. L'actual aspecte en joc us està brindant un sentiment d'amor i tendresa.

Sagitari

Segurament serà un dia més coherent que els anteriors. Els cossos celestials s'alineen per oferir-te algunes idees concretes per saber organitzar-te en qualsevol projecte que vulguis fer. Pots esperar una atmosfera oberta i amigable, fent-ne un bon dia per visitar les persones estimades.

Capricornio

Avui regnaran les relacions. De vegades és difícil involucrar-s'hi, però definitivament hi ha una sensació de novetat i emoció a l'aire. Coneixeràs un nou amic, o iniciaràs una nova fase en una relació ja establerta. Després tindràs un interludi plaent amb una altra amistat, reforçant les teves conviccions sobre la dolçor de la vida.

Aquari

Utilitza el dia per davant per prendre't un descans ben merescut. Potser amb l'energia actual sentis la urgència de redecorar parts de casa teva. Fer un niu confortable sempre ha estat un hobby favorit, i un per al qual tens habilitats particulars. Tot i això, intenta i resisteix els teus impulsos creatius i passa el dia descansant en comptes de redecorant. Necessitaràs armar-te de forces per als propers dies.

Peixos

Comences a sentir que els teus peus estan fermament plantats a la terra? Si no és així, possiblement sigui perquè la teva nova llibertat et fa por. Ets com algú que ha passat la vida vivint entre quatre parets i que ara li han ofert 10.000 metres quadrats al desert per viure! És comprensible tenir una mica de temor. Però no us preocupeu, perquè l'energia planetària us ajudarà a situar-vos.