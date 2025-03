Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Necessitaràs una mica de descans i relaxació, sense cap dubte. Lamentablement, avui no és un dia per això. La tempesta encara no ha passat, i hauràs d'esperar més temps perquè el pot se segueixi movent. Sembla que la influència de l'alineació planetària ofereix alguna esperança per a un establiment definitiu. Ets una persona eloqüent i convincent. Potser en pots prendre avantatge i parlar per arribar a mars més estables.

Taure

L'amor és a l'aire, com ho ha estat durant dies. Però és possible que la intensitat dels sentiments d'avui et tregui la respiració. L'alineació dels astres i planetes fa que les teves emocions siguin molt fortes, fins a arribar a atemorir-te. Intenta i cerca una sortida per a tota aquesta passió. Pot ser que algun tipus d'activitat artística o física us ajudi a alliberar-vos.

Bessons

L'alineació planetària d'avui té un recordatori útil per a tu: No t'afanyis en cap projecte important. És veritat, la manca dacció pot resultar frustrant. L'energia planetària us permet donar els últims tocs a un projecte de molt de temps. Pot ser que l'aspecte astrològic hagi succionat la teva seguretat en el punt on estaves per donar-ho tot com finalitzat. Vaja, no és així. Continua treballant.

Cranc

Avui, l'alineació planetària t'obliga a complir el teu deure. És a dir, no hi ha manera d'evitar aquests plats bruts. Almenys tindràs més organització i ordre que no pas de costum. La teva família funcionarà millor que mai. I no hi ha final a la vista, ja que l'aspecte us anima a continuar aquesta tendència virtuosa en comptes de tornar als vostres vells hàbits de desordre.

Lleó

Qualsevol participació menor al 110% és simplement inacceptable el dia d'avui. L'alineació astral serà molt exigent. T'agradi o no, l'energia astral ha arribat per treure a la teva vida inestabilitat, irresponsabilitat i manca de decisió. Sentiràs obligació a actuar de manera immediata i disciplinada sobre plans concrets en comptes de perdre el temps en somnis irreals. La ganduleria no serà tolerada.

Verge

Tot i que les teves perspectives financeres han estat positives durant les darreres setmanes, avui hauràs de controlar les teves despeses. Certs esdeveniments, com una abundància de comptes al correu, dificultats en el teu negoci o carrera, reparacions inesperades de la teva llar o la teva interlocutòria, et faran sentir una mica d'inseguretat respecte a les teves finances. No hi ha necessitat de gastar de més, només recorda els mèrits de mantenir-te dins del teu pressupost.

Balança

L'alineació celestial actual arriba just a temps. Has estat necessitant una empenta, i aquí està. La teva energia està elevada, i gaudeixes de direcció i concentració. Avui pots córrer qualsevol risc, ja que l'èxit és pràcticament inevitable. Així que, en comptes de treballar diligentment darrere d'escena, com usualment fas, surt i rep l'aplaudiment. Ja és hora de rebre reconeixement.

Escorpí

Si hi ha malentesos entre tu i el teu pare, avui és un bon dia per arreglar els assumptes una vegada per totes. L'energia astral en joc us avalarà en qualsevol declaració d'independència d'ell. Ets prou gran per tenir cura de tu ara. Si tens fills, fes un esforç extra per tenir comprensió i afecte cap a ells. Ells et veuen com el model a seguir.

Sagitari

Les característiques de l'alineació planetària no són simples expressar. Sentiràs obligació a mirar a la part més fosca de tu i no t'agradarà el que veuràs. La intolerància pel que fa a les idees dels altres et mirarà a la cara, i no ho podràs negar. Encara que aquesta perspectiva sigui difícil, si utilitzes la teva introspecció, possiblement trobis una solució a aquest problema.

Capricornio

Els teus talents certament han tingut una gran demanda darrerament. Has rebut tantes trucades d'ajuda, que difícilment saps quin camí prendre. Avui, potser et posaràs a treballar. Defineix les teves pròpies necessitats en comptes d'ocupar-te de les dels altres. Si certes persones intenten influenciar per dirigir la teva conducta, no els escoltis!

Aquari

Espera un dia d'alguna manera tediós. L'energia astral suggereix una intensa pressió. Potser són pressions professionals o potser la teva salut et causarà ansietat. En qualsevol dels dos casos, evita augmentar les toxines. Molt aire fresc i una dieta saludable per als propers dies faran meravelles amb tu.

Peixos

Per un temps, els astres t'han empès a meditar profundament sobre els teus compromisos socials. Fer una contribució a la societat és una part del camí de la teva vida, sigui quina sigui la causa. No obstant això, potser encara no t'has llançat a l'àrea que sents important per a tots nosaltres. La configuració astral us dirà que és hora de pensar en això.