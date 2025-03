La màfia en femení

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Reinas del Soho arriba a Movistar Plus+ dilluns vinent, una sèrie que explora els orígens dels clubs nocturns del barri londinenc homònim i el paper clau de les dones en el negoci de la droga i l’alcohol després de la Primera Guerra Mundial. La producció, protagonitzada per Julianne Nicholson, ofereix una visió diferent sobre el crim organitzat, centrant-se en les bandes femenines que van desafiar les normes establertes en una època marcada per la inestabilitat i la reconstrucció social.

La trama segueix Kate Galloway (Nicholson), una dona que, després del suïcidi del seu marit, ho ha perdut tot. Per tirar endavant, i amb l’objectiu de protegir una filla adolescent, decideix obrir un local nocturn al Soho. El que comença com una iniciativa per sobreviure, ràpidament es converteix en un punt neuràlgic d’un món controlat per dones que no tan sols regenten els establiments, sinó que també dominen el tràfic d’alcohol i estupefaents en un Londres sumit en el caos i la corrupció.

Amb una ambientació acurada i un guió ple de tensions i sorpreses, Reinas del Soho promet ser una de les grans estrenes de la temporada. La sèrie es presenta com una combinació de thriller, drama i història, amb un fort component feminista que dona visibilitat a un aspecte de l’hampa britànica sovint ignorat per les produccions audiovisuals. La ficció explora la lluita per l’empoderament femení en un entorn hostil i en una societat molt masculinitzada.

La producció, que compta amb un total de sis capítols, arriba per captivar els espectadors gràcies a la seva perspectiva innovadora sobre un context històric prou conegut. Estarà disponible en exclusiva a la plataforma a partir del dia 17 i cada setmana s’estrenarà un nou episodi.