Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Potser alguna vegada vas tenir, o encara tens, una àvia, avi, tia o oncle que et va meravellar amb històries sobre els teus avantpassats. Les imatges que les seves paraules creaven a la teva ment d'un antic entorn, cases o personatges, encara ressonen a la teva ment. Avui serà un bon dia per embarcar-te en el teu viatge cap al passat. Sens dubte encara hi ha molt per descobrir.

Taure

Avui t'espera un dia deliciós, especialment si tens un tipus de feina mentalment desafiant. El teu orgull en la teva integritat i prominència és justificat, i serà reforçat per l'autoritat i la determinació de l'alineació celestial actual. De manera que avui quan prenguis el timó, assegura't de dirigir-te cap a l'èxit.

Bessons

Tens un impuls dinàmic cap a la teva carrera en aquest moment, i possiblement no et rendeixis a la teva lluita per aconseguir l'èxit. Les teves emocions estaran barrejades i despertaran més coses en un dia com avui. Una agressió inesperada entrarà en escena sense cap raó aparent. Fes el possible per no fer enutjar ningú malgrat la configuració planetària negativa.

Cranc

Avui enfoca les coses d'una manera filosòfica. Descobriràs que trobaràs les respostes més fàcilment del que et pensaves. Intenta no complicar les coses més del que és necessari. Els altres trobaran ràpidament les falles o iniciaran una baralla. No baixis més de nivell. L'energia celestial recalfarà l'atmosfera i portarà l'aigua al punt de bullir.

Lleó

Una energia forta i dinàmica cap a alguna cosa que et mobilitzarà espiritualment es posarà en acció amb molta emoció, i inconscient sortirà del profund del teu ésser. El teu cicle emocional mensual s'està acostant al tancament, de manera que consolidaràs les lliçons de les darreres quatre setmanes. L'aspecte astrològic d'aquest dia suggereix que hi ha una gran quantitat de tensió involucrada en aquest procés.

Verge

Emocions sinceres relacionades amb una persona propera a tu seran desafiades per aquest instint guerrer que tens al teu interior. El volum ha pujat i les persones es podran violentar al menor insult. Aneu amb compte en com utilitzeu les vostres paraules. Podries acabar ferint sense intenció algú. La configuració astral indica que hi ha molta emoció a l'aire.

Balança

Hi haurà molt enuig dins teu i no sabràs exactament per què. Els pensaments i sentiments del teu inconscient brollaran dins teu i tindran un efecte profund en les teves emocions conscients. Assegureu-vos de mantenir-vos fort i no alliberar el vostre enuig sobre qui no correspon. Enfronta les teves pròpies qüestions abans que elles mateixes s'expressin com a energia negativa cap als altres. L'energia celestial avui despertarà els carbons al vermell viu dins teu.

Escorpí

Descobriràs que els altres tenen un paper clau en els fets del dia. No et sorprenguis, però, si hi ha una tensió extra que actua com a límit entre tu i les persones amb qui et comuniques. Els sentiments fereixen fàcilment i les persones s'incentiven fàcilment cap a les accions hostils. L?alineació astral d?avui carregarà l?atmosfera de tensió elèctrica.

Sagitari

Bé, avui no serà el dia més brillant del mes per a tu. Amb lenergia astral en joc, tens la impressió que la vida és eternament repetitiva. Però recordes fa poc? Senties emoció per una successió de desafiaments que et deixaven sense alè i alegria. La teva persona està destinada a la realització personal, així que no deixis que aquest adormiment et convenci del contrari.

Capricornio

Avui, l'alineació astral us proporciona més control del que tens normalment. Atès que tens la tendència a deixar-te endur per les passions, has hagut d'aprendre a controlar-te. No voleu tenir problemes amb la llei, el banc o altres figures d'autoritat. Qualsevol acció que facis avui requerirà sobrietat i concentració. Però aquest és un desafiament que pots assolir.

Aquari

Els darrers dies han estat tan difícils, que no és sorprenent que vulguis retirar-te per un temps. Aquest tipus de reacció us obligarà a rebutjar algunes invitacions. Amb l'alineació astral causant-te més mal humor que de costum, no és mala idea mantenir-te amb perfil baix durant un temps. Ja no et disposes a gastar el teu temps i energia en una relació on només el teu entregues; desitges una veritable amistat.

Peixos

Els cossos astrals t'han estat urgent fent arrels des de fa algun temps. Tots els aspectes insubstancials i improvisats de la teva vida se n'aniran, deixant només allò veritable, fort i sòlid. Quan aprenguis a estimar-te a tu i reconèixer i afirmar la teva individualitat, totes les teves necessitats seran satisfetes. L'alineació celestial et brinda una oportunitat única perquè facis aquesta important transformació.