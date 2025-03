Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘HISTÒRIA DELS SÍMBOLS D’ESTAT ANDORRANS: L’HIMNE, LA BANDERA I L’ESCUT’

Conferències a càrrec de Pau Chica, historiador de l’Arxiu Nacional. Hora: 19 h. Biblioteca Nacional d’Andorra. Encamp.

CINEMA

‘THE MONK AND THE GUN’

Projecció del film The monk and the gun de Pawo Choyning Dorji. Hora: 21 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

‘CLUB DE LECTURA PER A PRIMER LECTORS EN ANGLÈS I CATALÀ’

Taller de lectura bilingüe per a nens de 5 a 9 anys i activitat creativa. Horari: de 18 h a 19.30 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

JORNADES

‘4ES JORNADES DE BRUIXERIA A SANT JULIÀ DE LÒRIA’

19.00 h. Curtmetratge decían que era Bruja i conferència amb projecció de les imatges de l’exposició Brujas de Judith Prat.

20.30 h. Degustació de productes locals a la sala de la llar de foc de Casa Comuna amb formatges de casa Raubert, embotits de Cal Jordi artesà de muntanya i cervesa ANDBEER.

CONFERÈNCIA

‘ACTIVITATS SENSORIALS PAPIS / MAMIS & BABIES’

El primer llenguatge és el tacte, veniu per tenir idees perquè pugueu fer-les servir a casa. A partir d’1 any fins a 3 anys. Hora: 17.45 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘EL VOT FEMENÍ A ESPANYA. CLARA CAMPOAMOR’

Conferència a càrrec de Alberto Velasco Alonso, Politòleg i historiador. L’acte comptarà amb una lectura interpretada del discurs de Clara Campoamor en el debat de l’1 d’octubre de 1931 a les Corts Constituents defensant la concessió del vot femení, realitzada per l’actriu Mercé Canals. Hora: 19 h. Ambaixada d’Espanya Andorra. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘ANDORRA EN UNA ULLADA’

La finalitat d’aquesta exposició itinerant va ser donar a conèixer internacionalment l’Andorra actual mitjançant la mirada dels fotògrafs i de les fotògrafes professionals que treballen actualment al país. Ministeri de Cultura. Encamp. Fins al 4 d’abril.