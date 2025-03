‘S.W.A.T.’ s’acomiada

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Després de vuit temporades en antena, la cadena CBS ha decidit cancel·lar S.W.A.T., una de les seves sèries d’acció més populars dels últims anys. Aquesta producció, protagonitzada per Shemar Moore en el paper del sergent Daniel Hondo Harrelson, arribarà al final definitiu un cop acabi l’actual temporada, posant fi a una història que va iniciar-se el 2017.

S.W.A.T. és un reboot de la clàssica sèrie homònima dels anys setanta i segueix un equip d’elit de la policia de Los Angeles especialitzat en operacions d’alt risc. A diferència de moltes altres produccions del gènere, la ficció no tan sols ha destacat per les espectaculars seqüències d’acció, sinó també pel seu enfocament en qüestions socials com el racisme, la brutalitat policial i la tensió entre la comunitat i les forces de seguretat. Això ha fet que es guanyés un públic fidel al llarg dels anys.

Tot i aquesta bona acollida, la cancel·lació de la sèrie s’atribueix a raons pressupostàries i a canvis en l’estratègia de continguts de CBS, que vol donar pas a nous projectes. No és la primera vegada que S.W.A.T. està a punt de ser cancel·lada. L’any passat, la cadena ja havia anunciat que la setena temporada seria l’última, però la pressió dels fans i les bones dades d’audiència van aconseguir que es renovés. Aquesta vegada, però, la decisió sembla definitiva, i el destí d’Hondo i el seu equip quedarà tancat amb els episodis finals que s’estan emetent actualment.

A Andorra, la sèrie es pot veure a través de Movistar Plus+, on estan disponibles totes les temporades emeses fins ara. Al catàleg de Netflix, en canvi, només es pot seguir fins a la sisena entrega, fet que ha generat incertesa sobre si els darrers episodis arribaran també a aquesta plataforma en el futur.