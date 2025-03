Torna Sam Spade

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Filmin estrena demà Monsieur Spade, una minisèrie de sis episodis que recupera el mític detectiu Sam Spade, el personatge creat per Dashiell Hammett i immortalitzat per Humphrey Bogart a El falcó maltès el 1941. En aquesta nova adaptació, el paper protagonista recau en Clive Owen, qui encarna un Spade més madur, retirat com a detectiu privat i establert en un petit poble de la Bretanya francesa. Tot i la voluntat de portar una vida tranquil·la i allunyada del crim, els seus plans es veuen truncats quan sis monges són assassinades en un convent.

L’acció se situa l’any 1963, en plena transformació de la societat europea, un context que serveix com a teló de fons per a aquesta història de misteri i redempció. Spade ha deixat enrere els carrers de San Francisco i ara viu envoltat de vinyes i camins empedrats, però el seu passat no l’ha abandonat del tot. Quan el crim sacseja el poble, les sospites apunten a la presència d’un nen amb poders inexplicables, una figura enigmàtica que desperta pors i supersticions entre els habitants.

Clive Owen ofereix una interpretació sòlida i matisada donant vida a un Sam Spade més introspectiu i cansat, però encara capaç d’afrontar els perills que el persegueixen. Al seu costat, un repartiment de luxe encapçalat per Denis Ménochet, Louise Bourgoin i Chiara Mastroianni aporta profunditat als personatges secundaris, cadascun amb la seva pròpia història i secrets per revelar.

La sèrie és una creació de Scott Frank, responsable de Gambito de dama, juntament amb Tom Fontana. Després de l’estrena als Estats Units a través d’AMC, Monsieur Spade arriba ara a Filmin com una de les apostes més atractives del primer trimestre de l’any. La sèrie ha estat ben rebuda per la crítica, que ha elogiat les interpretacions, l’ambientació i un arc argumental magistralment traçat.