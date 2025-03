Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Possiblement sents una urgència tremenda d'expressar els teus pensaments, per tant fes-ho. No et reprimeixis si hi ha alguna cosa que necessitis dir. Deixar que les teves emocions quedin atrapades a dins pot conduir a problemes físics com l'estrès o les malalties generals. La teva estabilitat emocional és crucial per mantenir una salut física bona.

Taure

El punt feble és a la teva família, i descobriràs que qualsevol amenaça relacionada amb aquesta àrea de la teva vida serà resposta amb molt enuig i passió de la teva part. Saltaràs ràpidament en defensa de la teva persona i dels propers a tu.

Bessons

Relaciona't amb els altres no només a nivell cerebral, sinó també a nivell emocional. Aquests dos regnes estan més relacionats del que penses, especialment per l'alineació astral poderosa d'avui. Descobriràs que posseeixes una connexió important amb els altres, especialment per la teva habilitat per combinar allò factual amb allò instintiu.

Cranc

Pensaràs massa sobre una societat actual. Intenta equilibrar una mica aquest poder cerebral amb influències del cor. Les teves emocions són una part poderosa de l'equació i no les has de deixar de banda. Consulta l'opinió de les persones que confies quan tractis sobre temes que tenen a veure amb la teva carrera.

Lleó

Intenta molt buscar les respostes a les coses que desitges revelar. La informació no se us donarà en un plat de plata, per tant et correspon a tu buscar-la. Et sentiràs força emocional, i els altres descobriran això en tu immediatament. L'energia celestial d'avui barrejarà molta emoció en el teu procés mental. Viu aquestes emocions, però no deixis que et controlin.

Verge

Avui, la major part de la comunicació provindrà de canals menys convencionals. Hauràs de treballar per poder expressar-te de manera creativa, i potser fins i tot treballar en art. Les emocions fortes possiblement es veuran barrejades, per tant en comptes de descartar-les, fes-les servir per energitzar les teves paraules.

Balança

Avui tindràs rapidesa en els teus comentaris i consells, especialment en temes relacionats amb el cor. Descobriràs que tens la clau d´un pont important entre les necessitats emocionals i cerebrals. Utilitza el poder de l'alineació astral d'avui per ajuntar les forces de la intuïció i el pensament analític per aconseguir un enfocament poderós davant dels problemes que se't presentin.

Escorpí

Pensa en les teves pràctiques espirituals i on vols anar en aquest terreny de la teva vida. Les emocions inconscients avui sortiran a la superfície, i descobriràs que estan molt connectades amb les respostes que instintivament desitges conèixer. L'orientació del dia d'avui us demanarà que trobeu una solució laboral que combini un enfocament espiritual i cerebral cap als temes a enfrontar.

Sagitari

Malauradament el teu humor està a la baixa en aquest moment i seguirà així pels propers dos dies. Com a resultat de la configuració celestial d'aquest dia, experimentaràs allò que sentiràs com una hostilitat de part d'amistats properes, que realment volen ajudar-te. No t'enutgis amb les persones properes a tu.

Capricornio

Intenta no deixar que les teves emocions se't surtin de les mans. Descobriràs que has protegit de més certes parts del teu ésser. Les coses que són una amenaça òbvia per a la teva manera creativa d'autoexpressió et faran esclatar en una fúria tirànica. L'atmosfera del dia està força carregada a causa de l'energia astral del dia.

Aquari

Quan es tracta de les teves finances pots resultar ser una persona força dinàmica. Si no ets, és el moment d'entrar en acció. En aquest moment molta concentració s'està establint en aquesta àrea de la teva vida, i descobriràs que si no tractes el tema ara, serà molt més difícil fer-lo servir d'aquí a uns mesos.

Peixos

En aquest moment hi haurà molt enuig entre tu i la teva parella. S'està a punt de declarar la guerra. Les accions de les persones poden colpejar fortament la psiquis dels altres, per tant vés amb compte cap a on apuntes la teva arma. Hi ha moltes emocions carregades a l'aire avui que no pots ignorar. L'energia astral està sacsejant-ho tot.