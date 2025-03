Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Les emocions que estan fortament lligades a la teva parella influenciaran maneres de pensar a la teva llar i vida familiar. Podria ser que hi hagi una mica de tensió entre aquests dos camps, i serà dificultós expressar-te en qualsevol dels dos en aquest moment.

Taure

El teu cap i el teu cor trobaran dificultós arribar a comprendre's entre si. Els conflictes respecte a les emocions poderoses i la necessitat de solucionar les coses d'una manera analítica us resultarà dificultós. La clau per a aquest problema és canviar la teva feblesa per la teva fortalesa. Combina el poder de les teves forces emocionals i mentals i intenta que treballin en conjunt.

Bessons

Res no et farà sentir seguretat en aquest moment. Avui, això serà així més que mai. L'energia celestial et retraurà novament a vells motlles d'inseguretats personals. Com a resultat, t'acostaràs als altres si és que no sents prou estima. Treu això del teu cap i veuràs com les coses comencen a millorar.

Cranc

El dia per venir serà desafiant ja que l'alineació astral us portarà un corrent d'aigua freda i dura. Hi ha una persona que intentarà frenar la teva creativitat i mantenir-la tancada en la dura realitat. Però no et preocupis, saps com evadir qualsevol atemptat mesquí i reconfortar el teu esperit.

Lleó

El dia per davant serà com netejar serenament el jardí tallant la fusta vella i arrencant la mala herba. No et sorprenguis si et trobes amb algunes de les teves pertinences més estimades, perdudes al fons. Serà un dia agradable i productiu, i recolliràs els beneficis de la feina avui, demà.

Verge

Sentiràs la necessitat de buscar una nova manera d'actuar a la teva vida professional. Avui la configuració celestial causarà tota mena d'agitacions que per a tu es traduiran en dubtes i descontents. Sigues intel·ligent i fes el que cal fer. Si hi ha problemes, no et preocupis a pensar per què van succeir, simplement soluciona'ls. I sobretot, no et queixis.

Balança

Podria ser que t'hagi avorrit la teva rutina diària? Somnis convertir-te en una agent doble, viatjar arreu del món buscant secrets industrials, o convertir-te en un James Bond? O voldries ser com la Mare Teresa? Has fet alguna cosa alguna vegada perquè la teva vida sigui més interessant? Segurament podries fer servir més emoció. És hora de sortir a buscar-la!

Escorpí

El dia per davant és una excel·lent oportunitat per lliurar-te de qualsevol prejudici que puguis tenir sobre les coses o persones. Si penses en l'amor, et beneficiaràs enormement a dedicar-t'hi. En aquest moment, la teva incredulitat està al punt més alt, per tant, tingues especial cura per evitar la decepció.

Sagitari

Intenta confiar més en tu del que fas normalment. Si sents una mica de depressió, és probable que les paraules dels altres no et serveixin. Tingues confiança en el fet que et pots curar. Saps on és el dolor i també saps com resoldre'l tan bé com sigui possible. L'energia celestial d'aquest dia apunta exactament aquests centres de poder importants del teu psiquis.

Capricornio

Serà difícil articular el que tens a la teva ment en aquest dia. Les emocions obstaculitzaran les teves paraules que es tergiversaran en sortir, o senzillament no sortiran de la gola. Els temes relacionats amb la teva feina seran els més afectats en aquest problema. Intenta mantenir els temes emocionals separats dels de la feina.

Aquari

Descobriràs que la comunicació recent que ha funcionat fluidament, de cop i volta es veurà obstaculitzada pel ressorgir de confusions emocionals. Descobriràs que necessitaràs que se t'escolti, i si aquesta necessitat no és reconeguda o t'és negada, la pressió interior continuarà augmentant en proporcions explosives.

Peixos

Et trobaràs projectant-te a l'exterior més del que és normal. Les teves emocions estan fortament connectades a les reaccions dels altres - especialment aquelles amb les quals sents més connexió.