Disney canvia de rumb

Disney canvia d’estratègia amb l’streaming: la companyia ha decidit que Walt Disney Animation Studios, el seu estudi d’animació per excel·lència, no produeixi més sèries ni pel·lícules originals per a Disney+.

La decisió, revelada per The Hollywood Reporter, deixa a l’estacada la sèrie que s’estava preparant sobre Tiana y el sapo, que ha estat cancel·lada i finalment no veurà la llum. El projecte es va anunciar el 2020, però cinc anys després, s’ha determinat que no val la pena tirar-lo endavant pels elevats costos de producció. Així mateix, tampoc es continuarà amb un film de la mateixa saga que s’havia d’estrenar directament a Disney+.

La decisió respecte a Walt Disney Animation Studios se suma a la notícia, segons apunta THR, que Pixar tampoc produirà sèries per a la plataforma. Tots dos estudis van començar a realitzar ficcions per a Disney+ durant la pandèmia, amb l’objectiu d’augmentar el nombre de subscriptors. Aquesta estratègia va donar lloc a títols com Baymax!, Zootrópolis+, Monstruos a la obra, El sueño de producciones o la recent En la victoria o en la derrota.

Ara, Disney ha decidit que tots dos estudis se centrin en pel·lícules per a les sales de cinema després de l’èxit de Vaiana 2, que inicialment havia de ser una sèrie de Walt Disney Animation Studios, però que finalment es va estrenar com una pel·lícula de 100 minuts als cinemes. El resultat? Una recaptació mundial de 1.055 milions de dòlars, la tercera pel·lícula més taquillera de 2024 i la segona d’animació després de Del revés 2 (1.698 milions).

Amb aquestes dades a la mà, la direcció de Disney ha entès que la millor finestra d’exhibició i la més rendible per a les seves produccions animades de gran perfil és el cinema, i no tant el seu servei de streaming.