La revolució dels texans

Filmin ha incorporat recentment al seu catàleg Soviet Jeans, una minisèrie letona que combina comèdia i drama per narrar una història ambientada a final dels anys setanta, quan el país encara formava part de la Unió Soviètica. Aquesta producció ofereix una visió única sobre la resistència cultural i la rebel·lia contra el règim comunista, a través d’una història inusual i captivadora.

La trama segueix Renars, un jove fanàtic del rock que, després de ser internat en un hospital psiquiàtric per motius polítics, comença a fabricar texans Levi’s falsos juntament amb altres pacients. El seu objectiu no és només desafiar les normes imposades pel règim, sinó també crear un petit espai de llibertat dins d’una societat sotmesa a la censura i la repressió. A través d’aquest negoci il·legal, Renars i els seus companys s’enfronten als límits del sistema soviètic, posant a prova la seva creativitat i esperit de supervivència.

Soviet Jeans ha estat reconeguda internacionalment i ha servit per posar la ficció televisiva bàltica en el mapa. Entre altres guardons, la sèrie ha obtingut el premi del públic i el de millor actor per a Karlis Arnolds Avots al prestigiós festival Séries Mania, on s’ha posat en relleu la força interpretativa del protagonista i l’atractiu d’un relat que, tot i basar-se en una realitat històrica dura, està carregat d’humor i ironia.

A més d’una trama enginyosa, la sèrie destaca per una acurada recreació de l’estètica de l’època, transportant l’espectador als últims anys del règim soviètic a Letònia. La direcció artística i el vestuari han estat elogiats per la seva fidelitat, recreant amb precisió la manera com els joves trobaven formes d’expressar-se a través de la moda i la música.

L’èxit de la proposta ja s’ha traduït en la renovació per a una altra temporada. La història s’ambientarà deu anys després, coincidint amb la caiguda del Mur de Berlín.