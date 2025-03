Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Records i emocions del passat podrien estimular avui els teus impulsos creatius. Potser no siguis capaç d'entendre què significa tot això, però no obstant les imatges haurien de seguir arribant-te. Podria ser una bona idea prendre algunes notes, encara que és possible que no comprenguis tot allò que escriguis.

Taure

Un tema que esteu investigant, potser en un curs o taller, pot resultar més difícil del que esperaves. Les fonts que consulteu poden ser molt complicades i per tant difícils de llegir. Si no pots comprendre-les, intenta llogar o comprar un vídeo sobre el tema. És més important entendre el material que obligar-te a abordar-lo de la manera acceptada acadèmicament.

Bessons

Les amistats i les relacions romàntiques haurien de proporcionar una rica font de suport i companyia avui. És probable que la conversa sigui tranquil·la i que abasti assumptes generals com els esdeveniments actuals i el clima; però això podria ser justament el que necessites en aquests moments.

Cranc

Avui pot ser que organitzis un esdeveniment social improvisat, i podrien aparèixer més persones que amb les que inicialment comptaves. No obstant, no et preocupis per això. La reunió hauria de ser agradable per a tots, encara que el lloc està una mica abarrotat. Els teus visitants poden tenir cura de si mateixos.

Lleó

Una festa, reunió o esdeveniment massiu podria passar avui a la teva comunitat. Es podria centrar en un tema social, ecològic o polític. Podries decidir assistir en companyia d´una parella romàntica o un grup d´amics. Aquest esdeveniment podria resultar interessant, encara que algunes coses de les que aprenguis puguin ser inquietants.

Verge

Els assumptes laborals haurien d'anar molt bé avui. Un canvi sobtat en relació amb el teu treball podria catapultar-te a una posició que has estat esperant aconseguir durant molt de temps. Podries rebre un augment en els teus ingressos.

Balança

Un sobtat desig d'ampliar els seus horitzons podria fer-los considerar tu i una parella romàntica tornar a estudiar, potser per obtenir un grau avançat. El centre d'estudis que consideren, però, pot estar ubicat en un altre estat o fins i tot en un país estranger. Seguir amb el seu desig podria requerir una planificació acurada.

Escorpí

Algunes idees noves per ampliar els teus horitzons en algun nivell podrien sorgir avui a través d'una font inesperada, possiblement fins i tot de somnis o visions. Si una idea es transmet a través d'un somni o centelleig d'intuïció, no la descartis. Probablement mereix certa consideració acurada, fins i tot una mica més.

Sagitari

Certa idea, que pot ser qualsevol cosa, des d'una festa a unes vacances o un nou negoci, podria tenir molt de temps al telèfon avui. Hauràs de consultar amb gent que sap el que vols fer, i si més no, posar les bases per fer arranjaments sòlids.

Capricornio

Ha estat pensant en posar-te en forma i invertir en equip per fer exercici? Si és així, aquest podria ser el dia per sortir a buscar-ho. No et sorprenguis si els teus amics, familiars i veïns volen venir a tastar-ho. La teva salut i estat físic estan molt presents a la teva ment en aquest moment, així que potser vols comprar alguns llibres sobre les disciplines que més t'interessen.

Aquari

La teva curiositat i energia creativa pot ser estimulada avui per la informació que rebis de llibres, documentals o converses amb persones familiaritzades al camp que estàs explorant. Com a resultat, podries pensar en un projecte innovador que els mantingui, a tu ia alguns col·legues, ocupats durant molt de temps.

Peixos

Un visitant podria arribar a la porta avui amb una mica d'informació interessant i útil. Podria implicar qualsevol cosa, des de les tendències del mercat de valors fins a un casament proper, fins a ocultisme i metafísica. Sigui el que sigui, descobriràs que és captivant i potser simplement et sents i escoltis els teus convidats durant una bona estona.