L’enigma digital

Day One

Després d’estrenar Su Majestad el 27 de febrer passat amb Anna Castillo al capdavant, Amazon Prime Video ja està immers en la preparació d’una altra sèrie amb segell espanyol: Day One, el rodatge de la qual ha començat recentment.

La ficció es presenta com un ambiciós thriller que explora la complexa relació de les persones amb la tecnologia a l’era digital, alhora que planteja la pregunta: “Com és possible preservar la nostra humanitat en un futur tecnològic?” El projecte compta amb un repartiment de primer nivell encapçalat per Álex González, Alba Planas i Asier Etxeandía, juntament amb la participació de Renata Notni, Iván Massagué, Jordi Mollà i la col·laboració especial de Mireia Oriol.

Day One és dirigida per Marta Pahissa i Víctor Cuadrado. El guió ha estat treballat a vuit mans per Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno i Juan Salvador López.

Per dotar la sèrie de més versemblança i fer-la més tecnològica, el rodatge s’està duent a terme en espais com el Barcelona Supercomputing Center–Centre Nacional de Supercomputació, el Sincrotró ALBA, el Talent Arena, la Torre de Collserola o la Universitat Pompeu Fabra, tots ells a Barcelona. També hi haurà parts filmades a les illes Canàries.

La trama segueix Ulises Albet (González), un prodigi de la computació que va deixar enrere Barcelona i el món tecnològic després del suïcidi de la seva germana, víctima d’assetjament en línia. Deu anys després, una misteriosa trucada del seu exsoci i millor amic, Samuel Barrera (Etxeandía), l’obliga a tornar en plena celebració del Mobile World Congress. Samuel l’adverteix que el món està en perill, però... de què exactament? Per descobrir-ho, Ulises haurà d’enfrontar-se al seu passat, als implacables avenços de la tecnologia i a una pregunta urgent: fins on podem arribar sense perdre el que ens fa humans?