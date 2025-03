Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Avui les teves relacions amb gairebé tothom –amics, familiars, col·legues i companys sentimentals– haurien d'anar molt bé. La vostra comunicació és bona i la vostra capacitat de veure el punt de vista d'una altra persona és més clara que de costum. Això pot ser una mica desconcertant, ja que podria entrar en conflicte amb el teu punt de vista, però has de tenir en compte que no has d'estar d'acord amb altres persones per aprendre'n.

Taure

Les relacions amb els teus col·legues de treball podrien ser molt cooperatives avui, probablement pel fet que estan a punt de completar un projecte d'algun tipus que podria resultar en més ingressos per a tots. La comunicació ha de ser oberta i honesta, i per una vegada, probablement seràs capaç de comunicar-te amb tots a qui truquis per telèfon sense haver de deixar cap missatge.

Bessons

Avui pots sentir una petita indisposició i la teva concentració podria disminuir. Podries fins i tot tenir una mica de dificultat per concentrar-te a la teva feina. No et preocupis per això. És més mental que una altra cosa, i tot passarà. Pots sentir la necessitat de beure cafè durant tot el dia per mantenir-te alerta.

Cranc

Avui els dubtes, les incerteses i les inseguretats podrien obstaculitzar una relació amorosa. Comparteix el teu amor la teva passió? Té aquesta completa honestedat amb tu? Aquesta relació té futur? L'única manera de superar aquesta confusió interna és esperar veure què passa. Només el temps dirà si aquesta relació té futur, i si la teva parella no és honesta, no ho podrà amagar gaire temps. Tingues paciència i espera.

Lleó

Un membre de la teva família podria estar passant per moments difícils, i com a resultat pot arribar a ser massa dependent del teu suport moral i emocional. Això és afalagador, però també podria ser una càrrega per a la teva energia. Considereu acuradament el que realment necessiteu dir a aquesta persona. De vegades has de colpejar una persona al cap amb la veritat (en sentit figurat) per tal que desperti.

Verge

Algunes xafarderies descaradament falses podrien sorgir avui. Quan ho pensis, veuràs que allò que has sentit desafia tota lògica, i en realitat, és més aviat ridícul. Tot i això, la persona que els estén podria ser tan dinàmica i persuasiva que podries creure'ls durant un temps. Recordeu verificar els fets en aquestes situacions. Això t'aproparà a la realitat en comptes que t'atrapi la fantasia.

Balança

Avui pots sentir la necessitat de treballar a les teves finances -pagar comptes, fer dipòsits i planificar un pressupost per al proper mes-, però el teu cor no hi estarà. La teva ment és probablement en projectes més interessants. Si intentes forçar les coses, seràs incapaç de concentrar-te, per la qual cosa podria ser una pèrdua de temps. No et farà mal si esperes uns quants dies.

Escorpí

En general, tens un bon poder d'atenció i concentració. Tot i això, avui podries descobrir que aquests poders estan flaquejant. Treballar podria ser difícil, i fins i tot podries trobar-te obsessionant-te amb decepcions del teu passat. És possible que vulguis aturar-te i intentar esbrinar per què aquests records estan sorgint ara. Alliberar-te'n podria fer tornar la teva concentració a la normalitat.

Sagitari

Una persona estranya que es presenta com algú capaç de llegir ments podria aparèixer avui en escena. Aquesta persona, però, és més confosa que conscient. Per tant, pren-te les seves prediccions amb totes les reserves del món. És molt probable que cap tingui cap base real. Confia en la teva intuïció.

Capricornio

Les teves fites financeres podrien semblar vagues i incertes en aquest moment. Potser t'enfrontes a una cruïlla a la teva vida quant als teus ingressos, i podries no tenir la seguretat de quin camí prendre. O bé pots estar planejant fer algunes compres i tens dificultats per decidir quines són les més importants.

Aquari

Els motius d'un col·lega podrien semblar una cosa sinistra avui. Aquesta persona té una agenda pròpia definida que pot no tenir en compte les necessitats o els sentiments de les persones que puguin interposar-se en el seu camí.

Peixos

Avui, et poden sorgir dubtes sobre certs conceptes espirituals que has estat abastant des de fa molt de temps. No deixis que això causi una crisi. Podria ser simplement una part normal del teu creixement interior. En comptes, torna a llegir els llibres vells que et van motivar a començar i després en llegeix alguns de nous i mira de veure aquestes idees des de la teva perspectiva actual. Podries trobar que no dubtes tant després de tot.