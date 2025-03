Un gran filó televisiu

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

The Big Bang Theory continua sent un fenomen televisiu de gran abast, capaç de generar múltiples spin-offs que, malgrat els dubtes inicials, han aconseguit consolidar-se dins l’oferta televisiva. Tot i que el plantejament d’alguns projectes derivats han generat crítiques, la cadena nord-americana CBS va sorprendre l’audiència anunciant Georgie and Mandy’s First Marriage, una nova sèrie sorgida d’El Joven Sheldon. Com era d’esperar, l’escepticisme no va trigar a sorgir, especialment perquè la predecessora s’acostava al final i el futur de la franquícia era incert.

Contra tot pronòstic, la nova producció ha superat les expectatives i ha pogut assegurar la continuïtat amb una segona temporada. La sèrie, creada per Steve Holland, Chuck Lorre i Steven Molaro, va rebre inicialment un encàrrec limitat d’episodis, però la bona acollida va fer que CBS ampliés la temporada completa, una clara mostra de la confiança de la cadena en el projecte. Ara, amb la confirmació oficial de la renovació, Georgie and Mandy’s First Marriage es consolida com una peça clau dins del vast univers televisiu que va començar amb The Big Bang Theory el 2007.

Segons informa Screen Rant, CBS ha donat llum verda a una nova tanda d’episodis en el marc d’un pla més ampli de renovacions. La majoria de sèries incloses en aquest paquet no tornaran fins a la temporada televisiva 2026-2027, però el format de Georgie and Mandy’s First Marriage, caracteritzat per una producció senzilla i un cost reduït, podria tornar ja el 2025. Les dades d’audiència avalen aquest èxit: els deu primers episodis han acumulat fins ara 12,9 milions de visualitzacions a diverses plataformes, una xifra que demostra la seva capacitat per connectar amb el públic.