Aries

Si sovint ajudes els necessitats, o si ajudar la gent és part de la teva professió, el dia ajudarà a treure certes idees a la llum. Necessites dedicar temps regularment a tenir cura de tu. Si no ho fas, no seràs capaç de continuar ajudant els altres. Pensa-hi i deixa de posar excuses sobre per què no es pot fer. Pensa en tu primer per variar.

Taure

Et veus bé i sents molta passió. Si simplement les teves passions poguessin ser correspostes! Tot i que potser no hi ha algú especial en la teva vida en aquest moment, aquesta no és raó perquè no et tractis bé. Surt a menjar bé, o millor encara, demana menjar per emportar i menja a casa, amb música, espelmes i la teva millor porcellana. T'has d'apreciar fins i tot si ningú més ho fa en aquest moment.

Bessons

Gaudeixes de les recompenses collides per tots els teus esforços. Però a la teva vida amorosa, has d'admetre que mai no pots tenir la seguretat de la quantitat o qualitat dels fruits del teu esforç. Tot i això, avui, pots adonar-te que és hora de plantar noves llavors. Potser no sàpigues com resultarà, però saps millor que ningú que no pots guanyar si no jugues.

Cranc

Probablement saps que no assoliràs la llibertat d'un sol cop, sinó de mica en mica, a mesura que avancis per la vida. Potser has estat sentint com si no tinguessis prou llibertat. En els propers dies podries trobar les situacions o persones que necessites per alliberar-te. No oblidis que l'amor és la llibertat més gran de totes. Podria ser el moment de fer espai per a ell a la teva vida.

Lleó

Durant el dia pots tenir la sensació que alguna cosa ha canviat en la manera de relacionar-te amb els altres. Serà com si la gent estigués més segura de si mateixa, més oberta, més expressiva. On exactament encaixa tot això? Tens ganes d'encantar-los a altres persones només per diversió? Aquest període és ideal per a la cura de la teva aparença i per posar-te en forma. Fes-ho!

Verge

Per fi pots relaxar-te una mica! Això és el que podries pensar tenint en compte avui l'energia celestial. El moment és perfecte per preparar-te per als desafiaments que fins ara eren només ansietats internes. Si estàs pensant amb claredat avui és perquè tens força per enfrontar-te als teus problemes. Ara que tens confiança en tu de nou, és possible que obris el teu cor encara més a algú estimat.

Balança

T'interessa aconseguir una millor comprensió de tu i de les teves reaccions davant del món que t'envolta. Doncs bé, avui t'has de prendre temps per mirar més enllà dels teus èxits i fracassos, sobretot pel que fa a la teva vida familiar. L'atmosfera està canviant i les coses seran molt més positives els propers dies. Pensa a compartir amb els altres allò que has après.

Escorpí

Aquest és un dia perfecte per enamorar-se! Pots esperar que passi qualsevol cosa avui. Fins i tot pots conèixer algú que estigui disposat a estimar-te, recolzar-te i escoltar-te quan més ho necessitis. Necessites deixar enrere totes les pors i dubtes en un dia com avui. A més, una mica de bogeria de tant en tant no fa mal. Llança la precaució al vent!

Sagitari

Avui seràs realment el centre d'atenció. Això podria ajudar-te a canviar la imatge tan negativa que tens de tu. Tens cert tipus d'energia i magnetisme en tu, i ja era hora que algú els notés! És perfectament natural que sentis orgull i que altres persones reconeguin el teu ardu treball i esforç. Gaudeix d'aquest moment de glòria!

Capricornio

Si heu estat sentint una mica de malaltia, la configuració planetària d'avui us farà sentir molt millor. En pocs dies tindràs força per continuar amb els projectes que potser vas començar el mes passat. Moltes coses estan canviant a la teva vida. Les teves motivacions estan evolucionant i les teves ambicions podrien prendre una adreça diferent.

Aquari

Avui és un altre dia apassionat duna sèrie de dies apassionants! En general, ets una persona força reservada pel que fa a sentiments. Expressaràs molt més les teves emocions durant els propers dies. Pots ser com un foc atrapat dins un mur de gel, i avui el gel comença a fondre's! Deixa que ho faci i gaudeix-ne!

Peixos

Si avui et trobes amb algú una mica estrany o excèntric, intentar arribar a conèixer-lo, perquè aquesta persona podria ser un reflex duna part de tu. Aquesta persona t'ajudarà a adonar-te de la molta innovació i modernitat que de debò tens i quant hauries d'apreciar les teves meravelloses qualitats. Conèixer aquesta persona podria ser una mena d'exercici d'autosatisfacció.