Les sèries del mes (i II)

Entre les estrenes d’aquest mes de març destaca també l’arribada de noves temporades. És el cas de 1923, l’spin-off que narra l’origen del ranxo de la sèrie Yellowstone, i en la segona entrega del qual s’espera que es mantingui la tensió al voltant de la família encapçalada per Helen Mirren i Harrison Ford. La cita serà el 10 de març a les plataformes SkyShowtime i Movistar Plus+.

I de l’oest passem a la costa est dels Estats Units, concretament als carrers de Filadèlfia, amb Ladrones de Drogas (14 de març, Apple TV). Aquesta sèrie segueix els passos de dos delinqüents (Wagner Moura i Brian Tyree Henry) que es fan passar per policies de la DEA per robar un carregament de drogues. Com era d’esperar, res sortirà com estava previst.

Dies després, el 20 de març, Netflix presenta la comèdia de misteri La Residencia, amb un repartiment encapçalat per Uzo Aduba (Orange is the New Black), que interpreta una inspectora força peculiar encarregada de resoldre un assassinat a la Casa Blanca durant un sopar d’Estat.

I el dia 26 arriben dues importants novetats: The Studio (Apple TV) i Atrapados (Netflix). La primera es perfila com una de les sèries de l’any gràcies a un Seth Rogen en estat de gràcia. L’actor interpreta al responsable d’uns estudis de cinema en una trama plena de narcisisme i lluites de poder. La segona és una minisèrie argentina amb Soledad Villamil, Alberto Ammann i Matías Recalt sobre la investigació de la desaparició d’una adolescent durant una festa. Sis episodis situats a Bariloche, al cor de la Patagònia.

Per tancar el mes, s’estrena Manual para señoritas (Netflix, dia 28), una sèrie amb altes dosis d’humor primaveral ambientada al Madrid de 1880. La història narra la vida d’Elena (Nadia de Santiago), una dama que es dedica a desvelar secrets i fer de Celestina per a noies que busquen un bon marit.