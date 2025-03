Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Si et sents com si estiguessis tractant de fer passar una clavilla quadrada per un forat rodó, probablement tinguis raó. Si estàs tenint dificultats personals o professionals, hi ha moments en què simplement no val la pena esforçar-se tant. De fet, és sovint un senyal que hi ha alguna cosa fonamentalment dolenta en la relació. Tracta d'adoptar una actitud més filosòfica. Si heu de funcionar, ho farà.

Taure

Realment no es pot dir que tinguis dificultats per prendre decisions respecte de la teva vida amorosa. Ets una persona apassionada i creus a l'amor a primera vista. Probablement ets qui estima més espontàniament al teu cercle immediat! Afegeix-hi que estàs entrant en un període en què les emocions s'intensificaran. Tots els elements hi són per encendre la teva creativitat en tots els aspectes de la teva vida.

Bessons

Per difícil que pugui ser per a tu fer front a tots aquests projectes que has deixat de fer, has de saber que seràs lliure de seguir endavant un cop estiguin completats. Gent del teu passat es farà notar ara. Potser es presenten per pagar un vell deute, o possiblement sol·licitar una devolució de la teva part. No abandonis els teus somnis. Quan hagis obert un camí per a ells, és més probable que es facin realitat.

Cranc

Podries viure un moment de descobriment a mesura que, inesperadament, esdeveniments del teu passat emergeixen a la superfície de la teva ment i es cristal·litzin de forma nova i sorprenent. De cop i volta, tens una idea clara de com aquests successos passats afecten el teu comportament actual. Pots utilitzar aquest nou coneixement per fer un canvi. Hi ha clarament una situació a la feina oa casa que necessita transformació.

Lleó

De vegades és més fàcil tenir cura dels detalls mundans de la vida que aixecar els ulls i veure el panorama complet. Per exemple, el més probable és que no tinguis una sensació de complaença a la feina. Podria ser que no estiguis a la feina adequada oa la carrera professional correcta després de tot? Ocupart amb trivialitats no és la manera d'evitar respondre la pregunta. És imperatiu que vagis de cara i facis els canvis necessaris.

Verge

El canvi és a l'aire. Si es tracta d'un canvi radical de fe o canvi important en els teus objectius de vida, prepara't per a una profunda transformació. És probable que sigui degut al fet que ara tens més llibertat per fer el que vols, quan vols. Potser un guany financer inesperat ha fet que això sigui possible. Aneu amb compte amb triar el teu nou camí sàviament. No us ofereix l'opció de tornar al vostre antic estil de vida.

Balança

És hora de tornar a omplir el pou de la teva ànima. Passa tanta part de la teva vida al servei dels altres que és natural que de vegades sentis esgotament. En lloc de tractar de deixar enrere aquest sentiment i seguir com si res passés, considera-ho un senyal que alguna cosa va malament. Admet si sents que no t'aprecien prou. Has passat massa temps anteposant la felicitat dels altres abans que la pròpia. És hora de canviar les teves prioritats.

Escorpí

Podries ser un jutge excel·lent. Ets capaç de considerar tots els aspectes duna situació. Això és una mica una benedicció i una maledicció, ja que pot fer que sigui difícil arribar a una decisió. Avui podries enfrontar-te al repte de reconsiderar les decisions anteriors. Els contractes han de ser revisats i crear-se'n de nous. Els compromisos previs necessiten ser revaluats. Això és esgotador, però cal si vols seguir endavant.

Sagitari

El fet que una persona formi part de la teva vida no vol dir que sigui una persona fiable per sempre. La gent canvia, igual que les situacions. És possible que aquesta persona ja no fos una saludable influència per a tu, en aquest cas posar fi a la relació és el millor. Hauràs de ser més adaptable, perquè hi ha més canvis a l'horitzó, sobretot pel que fa a la teva carrera.

Capricornio

Pot ser difícil alliberar-te dels vells hàbits i creences, fins i tot a mesura que noves i millors maneres de pensar lluiten per fer-se un lloc. Ha arribat el moment per poder fer-ho. Potser et resultarà difícil confiar als teus sentiments a altres persones, però una conversa franca amb amics propers farà molt per alleujar la teva ment. No hi ha dubte que canvies. Els teus amics us mostraran que aquesta transformació és positiva.

Aquari

Sempre vas sospitar que la teva feina podria portar-te a la bogeria, però mai se't va acudir que també podria fer que et emmalalteixis. Realment val la pena? És possible que t'estiguis fent aquesta pregunta avui. Afortunadament, els teus talents s'apliquen a diverses professions. Per què no fas una ullada més de prop a altres camps? D'una manera o altra, és evident que el canvi arriba. Potser fins i tot siguis tu qui ho iniciï.

Peixos

Quant de temps ha passat des que et vas lliurar a una bona ració d'un dels teus plaers preferits? És hora de deixar que la persona jove que portes a dins surti a jugar avui. Menja aquesta xocolata o llegeix aquestes revistes sense sentit. Has estat prenent-te la vida massa seriosament darrerament. Fins i tot els adults tenen dret a gaudir dels plaers de la joventut de tant en tant.