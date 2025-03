Les sèries del mes (I)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El mes de març arriba a les principals plataformes amb estrenes molt destacades, com la tan esperada crítica a la indústria del cinema que proposa The Studio, de la mà del sempre genial Seth Rogen; el thriller policíac Cuando nadie nos ve, protagonitzat per Maribel Verdú; o el retorn de Charlie Cox com a Daredevil en la nova aventura del superheroi invident de Marvel.

Aquest títol, Daredevil: Born Again, s’estrena dimecres 5 a Disney+. Es tracta d’una aventura que neix del geni de Frank Miller en el millor (i més fosc) còmic sobre el superheroi. Aquesta nova aventura del Diable de Hell’s Kitchen –sobrenom de Daredevil pel seu vestit i el barri novaiorquès que protegeix– salta a la pantalla per explicar-nos com l’antagonista Kingpin (interpretat novament per Vincent D’Onofrio) descobreix la identitat secreta d’un Matt Murdock –advocat de dia i heroi de nit– en hores molt baixes.

El 6 de març s’estrena la minisèrie d’època Miss Austen (Movistar Plus+), centrada en Cassandra Austen, interpretada per Keeley Hawes. Després de la mort de la seva germana Jane, la protagonista intenta reconstruir, a través de les seves cartes, el complex trencaclosques que conforma la vida i les emocions d’una de les escriptores més importants de la literatura universal.

El dia 7, la cita obligada és amb Cuando nadie nos ve, on Maribel Verdú interpreta una sergent encarregada de resoldre una sèrie d’assassinats aparentment inconnexos durant la Setmana Santa a Morón de la Frontera (Sevilla), a prop d’una de les principals bases militars dels EUA a l’estranger. Dirigeix Enrique Urbizu, i el repartiment inclou els noms de Mariela Garriga, Austin Amelio, Ben Temple o Dani Rovira, entre d’altres.