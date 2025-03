Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Et sents invencible, com si poguessis fer qualsevol cosa. Gaudeix daquesta abundància denergia perquè és certament inusual. Aneu amb compte de no exagerar. Si no has sortit a córrer des de fa temps, córrer cinc milles et portarà força dolor demà. De la mateixa manera, no tractis dacabar totes les reparacions de la teva llar en un dia. Recorda que si vas sense pressa pots guanyar la cursa i mantenir-te a llarg termini!

Taure

Les coses no sempre són allò que semblen. La gent que pensaves que coneixies molt bé i les circumstàncies que creies entendre completament, ara semblen qualsevol cosa menys senzilla. El món ha canviat molt o has alterat la teva percepció de cap manera? És hora de dirigir aquesta visió “alterada” cap a l'interior. Necessites un canvi. Potser és hora de desempolsar aquest currículum.

Bessons

Aquest no és pas el millor dia per a les trobades. El que comença com un dinar amistós podria acabar en un festival de xafarderies. Ningú no guanya en aquesta situació. Podries haver d'abandonar la taula pel que dirien de tu. No hi ha tornada a la situació, així que la teva millor estratègia podria ser quedar-te a casa i treballar en les tasques domèstiques. Almenys tindràs la satisfacció de sentir que has aconseguit alguna cosa.

Cranc

No acceptis per feta qualsevol cosa que escoltis avui, sobretot pel que fa a diners. Un amic ben intencionat podria acostar-se a tu amb una oportunitat que no t'has de perdre. Escolta el to i recull tota la informació, però no et comprometis de cap manera. És probable que notis diversos errors en revisar la informació més tard. Assenyaleu-los a aquesta persona. Li estalviaràs diners i vergonya si els dius.

Lleó

Aquest seria un bon dia per quedar a casa i passar gran part del dia al llit! Has estat treballant dur, sobretot darrerament, fent malabars a la llar i la feina amb el teu aplom habitual. Però avui pots sentir una mica d'esgotament i aclaparar-te per tot allò que et queda per fer. Pren-te un dia de descans. Podràs passar el dia amb un bon llibre o algunes pel·lícules. Trobaràs aquesta situació solitària refrescant.

Verge

L'amor és a l'aire avui, així que aprofita't d'aquest entorn propici! Convida el teu ésser estimat a jugar a fet i amagar sota els llençols! O, si no tens companyia a la teva vida en aquest moment, troba altres maneres de satisfer la passió que sents. Passa la tarda llegint una bona novel·la o convida un amic a veure una pel·lícula amb tu. Passa una bona estona!

Balança

Aquest és un dia per estar a prop de casa i organitzar-la. Podries estar pensant com pots utilitzar millor el teu espai vital. És clar que algunes millores són necessàries. Potser podries començar per encarregar-te de totes aquestes petites reparacions que has posposat. Quan les acabis, una nova capa de pintura farà meravelles per alegrar la teva llar i la teva perspectiva.

Escorpí

Necessites descansar. Encara que tinguis una llarga llista de tasques, mira si pots deixar alguna cosa per més tard. Tot sembla indicar que no hauries d'allunyar-te gaire de casa avui si ho pots evitar. Et distreus fàcilment, la qual cosa augmenta la teva propensió als accidents. Estar darrere del volant d'un cotxe no és el lloc per a tu en aquest moment. Queda't a casa i carrega't de totes aquestes petites tasques que has tingut la intenció d'acabar.

Sagitari

Ets en solitari quan has de tractar assumptes financers. Això potser no és el que vols sentir, però així és com són les coses. Confia que la teva visió per als negocis et tirarà endavant. No et prenguis res literalment. Para atenció, anota la informació, però no assumeixis compromisos ni ferms cap contracte. L'energia no és adequada per a qualsevol acord. Si un acord és vàlid avui, encara ho serà demà.

Capricornio

Avui seria millor passar el dia tot sol darrere de portes tancades si t'és possible. Hi ha molta tensió a casa teva per alguna raó. Com que no hi ha gaire cosa que puguis fer sobre això, intenta evitar la situació del tot. Deixa que els teus familiars es barallen entre ells. Hi ha millors maneres de passar el temps. Per què no gaudeixes d'una pel·lícula? Quan vas sense companyia no has de compartir les crispetes!

Aquari

Hi ha molta tensió a l'aire avui. No afecta només el teu entorn familiar: totes les persones que coneixes semblen estar de mal humor. Seràs més feliç si passes la major part del dia d'avui en solitud. Els llibres no toquen el clàxon i els DVD no maleeixen la teva capacitat al volant. Qui necessita els inconvenients que un dia com avui pot portar? Gaudeix d´un dia lluny del mal humor d´altres persones.

Peixos

Sents que la vida seria més fàcil si els diners no existís! La quantitat de temps i energia que dediques a solucionar els teus assumptes financers és frustrant. Malauradament, avui serà un dia frustrant. Avui necessites seure i arreglar alguns comptes oblitats. No és divertit, però si més no al final del dia tindràs la satisfacció de saber que ho has fet.