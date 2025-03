Una fuga de pel·lícula

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Atresmedia avança amb un dels seus projectes més atractius. El grup de comunicació començarà a rodar en breu 33 días, la primera sèrie de ficció de Carles Porta sobre un cas real, amb José Manuel Poga i Julián Villagrán com a protagonistes.

Els dos actors, coneguts per La casa de papel i El Ministerio del Tiempo, respectivament, són els escollits per encapçalar el cartell d’aquesta ambiciosa producció, que va ser anunciat oficialment per Atresplayer el juny del 2023, i de la qual no havien transcendit més detalls fins ara.

En aquella data, i en el marc de la presentació de continguts de la plataforma de streaming, el grup va informar que faria una sèrie basada en la història real de Manuel Brito i Javier Picatoste, dos presos que es van escapar del Centre Penitenciari de Lleida l’octubre del 2001, i el cas dels quals va ser tractat per Porta en la primera temporada de Crims.

Ara, el prestigiós periodista català fa el salt a la ficció com a creador i productor d’aquest projecte. A la sèrie els delinqüents rebran els noms ficticis de Juan José Prieto (Poga) i Mateo Calatrava (Villagrán). La gravació començarà en els pròxims dies a Tarragona.

Els productors executius de la sèrie són el mateix Porta, Montse García, Pablo Fernández Masó, Tono Folguera i Guille Cascante. El guió el signen Javier Olivares i Jordi Calafí, que ja van formar equip a El Ministerio del Tiempo.

El 14 d’octubre del 2001 dos delinqüents s’escapen del Centre Penitenciari de Lleida. Van armats i són perillosos. En una fugida de pel·lícula, no han dubtat a disparar a boca de canó contra dos policies. Totes les alarmes s’encenen i es desplega un dispositiu espectacular per capturar els fugitius… però no serà fàcil atrapar-los. 33 días (el temps que va durar la fugida) és la història de dos homes durs que somien ser lliures, però també la d’uns cossos de seguretat que van treballar dia i nit per detenir-los.