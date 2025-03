Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Algú al teu lloc de treball de sobte podria sentir molta atracció per tu i no fer res per amagar-ho. Com respondries, per descomptat, depèn de tu, però si no correspons als sentiments d'aquesta persona, no responguis positivament simplement perquè t'afalagui. Això podria causar problemes per a tu en el futur, especialment si aquesta persona està en una posició dautoritat. Espereu la persona adequada!

Taure

Aquest seria un bon dia per passar-ho a casa. No és un bon dia per viatjar o començar projectes de més abast. ¡Aquesta podria ser just l'excusa que necessitaves per prendre't un dia lliure! No has de contestar el telèfon o complir cap obligació. Només cal afrontar algunes tasques domèstiques menors. Si fins i tot això és massa, llavors arrauli't al sofà amb una mica de te i un bon llibre.

Bessons

Has estat albergant un desig secret per algú que creus que pensa en tu només com una amistat? No et sorprenguis si avui t'assabentes que no és així. Aquest és un dia en què les passions ocultes poden ser revelades de sobte i aquesta persona podria divulgar inesperadament una atracció secreta cap a tu! L'únic inconvenient és que de vegades quan les fantasies es fan realitat es pot produir una decepció. Pren nota de la teva reacció abans de seguir endavant.

Cranc

Avui pots veure algú de la feina i de sobte sentir una atracció romàntica inesperada. Això et pot agafar amb la guàrdia baixa perquè mai abans no havies pensat en aquesta persona d'aquesta manera. Abans de llençar-te de cap, dóna't un temps per pensar. Et sents especialment sensual avui, així que aquesta sensació podria haver desaparegut demà. Mantingues per ara els peus a terra. Si l'atracció roman encara d'aquí a uns dies, pensa-hi!

Lleó

Una suma de diners que podries haver estat esperant que arribi des de molt lluny es pot endarrerir. Això pot ser frustrant per a tu, però no et preocupis. Els diners, en efecte, arribaran. Així que tret que la teva situació sigui urgent, simplement asseu-te i espera. Hauries de comprovar-ho amb les persones que ho envien. Tot i això, probablement descobriràs que l'assumpte està fora de les teves mans. Tingues paciència i aguanta.

Verge

El sexe i el romanç són una prioritat per a tu avui. Et veus especialment bé i et sents especialment sensual i podries atreure mirades d´admiració de persones desconegudes. És possible que vulguis gaudir d'una mica de roba nova o potser una nova colònia. Aquest és sens dubte el dia perfecte per passar una vetllada íntima amb una parella amorosa. Si pots, avanci. Tot i això, pots necessitar un dia o dos perquè la teva agenda encaixi. Tingues paciència!

Balança

Si no tens parella, aquesta nit podries trobar-te anhelant un amor del passat i preguntant-te què està passant amb aquesta persona en aquests moments. Si actualment tens parella, podries estar experimentant una separació temporal de la teva persona estimada i podries sentir la inclinació de passar la nit a casa. Si decideixes fer això, entretingui't amb el teu llibre o pel·lícula favorita. Recorda: mirar el telèfon no fa que soni.

Escorpí

Estàs esperant que el teu amor et truqui per telèfon a la feina? Per molt que vulguis saber d'aquesta persona, et podries haver concentrat tant a la feina que podries no sentir ni a una banda de música. Mentre treballes, assegura't de tenir una oïda atenta al món real i aixeca la mirada o aixeca't a caminar de tant en tant. Si no, podries sabotejar el que més desitges avui.

Sagitari

La teva sensualitat avui es tempera amb un toc místic de la classe de sentiment romàntic que es troba als contes de fades. Això pot ser inusual per a tu, però a la teva actual parella li encantarà! Si no tens parella, és molt probable que cridis molt l'atenció i, possiblement, coneguis algú nou i emocionant. Tingues la precaució d'esforçar-te per veure la persona real i no només una imatge romàntica.

Capricornio

El desig d'arreglar casa teva podria començar amb una neteja a fons des de les golfes fins al soterrani. Podries realitzar aquesta tasca de manera frenètica i després fer algunes reparacions o passar a les coses divertides, com ara decorar amb plantes o fins i tot alguns mobles nous. Pots divertir-te molt amb això, sobretot si la teva parella o amics ajuden. Treballa dur i gaudeix del teu dia!

Aquari

Una parella amorosa podria contactar amb tu sense previ avís, potser per proposar-te que es vegin tot sol aquesta nit. Tens just l'estat d'ànim per això, ja que et sents especialment sexy i no tens por de mostrar-ho. Una vetllada a casa o en un racó fosc del teu restaurant preferit pot ser la invitació per fer-ho. No et sorprenguis si aquesta persona demana xampany i es presenta amb flors! Diverteix-te!

Peixos

Has estat esperant sentir alguns fons, potser per crear una obra d'art, escriure un llibre o fer una pel·lícula documental? Si és així, podries tenir molt a celebrar avui en rebre la notícia que els diners arribaran de manera imminent! No obstant, no et sorprenguis si hi ha un retard. El projecte encara passarà, però només una mica més tard del que havies esperat. Tot el que podeu fer ara és esperar.