Marvel es reorganitza

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Marvel Studios ha confirmat la cancel·lació de la sèrie derivada de Black Panther centrada en Okoye, el personatge interpretat per Danai Gurira. Tot i que el projecte es rumorejava des del 2021, mai es van donar detalls concrets sobre la trama. Brad Winderbaum, cap de Marvel Television, ha explicat que Eyes of Wakanda serà l’únic spin-off de Black Panther, que arribarà a Disney+ pròximament, amb estrena prevista per al 6 d’agost.

Inicialment, la sèrie sobre Okoye havia de desenvolupar la seva vida després dels fets de Black Panther: Wakanda Forever, incloent-hi algunes escenes eliminades de la pel·lícula que podrien haver servit com a introducció. Tanmateix, el projecte no va avançar com s’esperava i ha estat definitivament descartat. Tot i això, Winderbaum ha insinuat que el personatge podria aparèixer en futurs projectes de l’UCM, possiblement en una tercera entrega de Black Panther.

La cancel·lació forma part d’una estratègia més àmplia de Marvel Studios per reestructurar l’oferta. Així, també s’ha descartat una segona temporada de Caballero Luna, tot i la bona acollida de la sèrie. El director, Mohamed Diab, ja havia advertit que la continuació no era segura i ara Marvel ha confirmat que el personatge d’Oscar Isaac apareixerà en altres produccions, però no en una nova temporada.

A més, la companyia ha decidit no tirar endavant tres projectes que estaven en marxa: Nova, Strange Academy i Terror Inc. La cancel·lació de Nova és especialment sorprenent, ja que es considerava una de les sèries més avançades, amb guionistes assignats i previsió d’estrena a mitjà termini. Amb aquests canvis, Marvel vol centrar-se en continguts que estiguin més cohesionats dins del seu univers cinematogràfic i televisiu.