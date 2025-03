Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

CARNAVAL D’ENCAMP

12 h: penjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes

13 h: ball de l’Esbart Sant Romà

15 h: desfilada de carrosses i comparses

17.30 h: espectacle infantil Xiula

23 h: Els Senyora

FESTES I TRADICIONS

CARNAVAL SANT JULIÀ DE LÒRIA

17 h: espectacle infantil El meu amic Brutus, de la companyia Príncep Totialu. Tot seguit, pregó d’obertura i penjada del Carnestoltes amb els bruixots i les senyores i els senyors lauredians. Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.

CARNAVAL CANILLO

16 h: penjada de S. M. el Carnestoltes i rua

17 h: espectacle infantil amb Toni el Mag

18-20 h: discogel amb DJ Rabat

22 h: concert i ball de nit amb Freyja, concurs de disfresses i DJ Dalmau.

CARNAVAL ESCALDES-ENGORDANY

18 h: gran rua de Carnaval amb el concurs de comparses i coreografies

MÚSICA

VALÉRIE AGUILAR

Música en directe amb Valérie Aguilar. Hora: 20.30 h. Paellas y Paellos. Escaldes-Engordany.

VISITES

‘UNA MIRADA SOSTENIBLE’

L’exposició Una mirada sostenible et convida a un viatge visual per diferents paisatges i situacions que ens envolten, capturats amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de cuidar el nostre planeta. Hora: 12 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.

EXPOSICIONS

‘ANITA MARIA, ELS MEUS PERSONATGES I ALTRES’

Anita Maria convida el públic a endinsar-se en el seu univers creatiu, ric en expressions i matisos únics. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.

‘POÈTICA DEL TEMPS’

En aquesta obra s’observa el concepte del temps i com aquest es manifesta amb diversos llenguatges. La metàfora i la natura hi són presents com a mestres i punt de partida. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.