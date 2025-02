Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Si jugues bé les teves cartes, podries ser capaç de convertir allò que estàs recollint psíquicament en un esforç creatiu exaltat. Potser les emocions i les imatges que flueixen al cervell siguin fosques, però són significatives d'alguna manera. Si escrius, toques música, balles o pintes, podries perdre el cap a la teva pròpia feina. Siguin quins siguin els teus materials, treu-los i memoritza la teva inspiració. Demà t'alegraràs d'haver-ho fet!

Taure

El teu desig de respectar i honrar aquesta persona especial a la teva vida avui xoca amb un desig igualment fort de convertir-te en una persona que persuadeix amb passió. El secret per a la solució d'aquest conflicte és saber que les dues coses no són mútuament excloents. A més, si vols treure el màxim profit de totes dues, cal que sintonitzis amb els pensaments i sentiments de la teva parella. Concentra't en allò que tots dos desitgen.

Bessons

La bona fortuna financera continua malgrat que els vells hàbits són difícils de trencar i podries tenir dificultats per adaptar-t'hi. Pots alternar entre el desig de malbaratar i seguir prement el cinturó. Això està bé. Tothom ha de fer ajustaments a la seva vida. Aquest serà probablement un dels ajustaments més agradables que mai hagis de fer, potser a part d'enamorar-te.

Cranc

Marxes de viatge o et mudes? L'educació està involucrada d'alguna manera? Siguin quines siguin les teves raons per anar-te'n, aconseguiràs el que esperes, i més. L'escriptura, l'ensenyament i tot allò que implica la comunicació han d'anar molt bé en aquest moment, incloses les converses amb una parella romàntica. La teva ment és ràpida i retentiva en aquest moment, així que aprofita-la.

Lleó

Tendeixes a ser una persona intuïtiva per naturalesa, però avui podries rebre impressions psíquiques de dotzenes. Fins i tot podeu experimentar visions o escoltar veus. No et preocupis, no t'estàs tornant a la bogeria! No obstant això, necessites parar atenció a aquests missatges. Poden tenir una enorme importància personal o fins i tot planetària. Si no pots entendre'ls, posa'ls per escrit. Tot haurà de ser clar més tard.

Verge

La comunicació amb els amics i els socis ha de ser clara, oberta, honesta i solidària avui. La companyonia flueix lliurement i l'afecte es mostra sense restricció o exageració. Si actualment tens parella però encara no t'has compromès, pot ser que es produeixi una declaració d'amor i una expressió del desig de portar la relació al següent nivell. Almenys, el teu amant t'hauria de fer un complert o dos!

Balança

Has estat llegint sobre com una actitud mental positiva ajuda a tenir un cos sa i una vida feliç? Si és així, podries trobar que aquesta actitud porta resultats. Et sents fort, en forma i amb agudesa mental. Els interessos professionals semblen estar millorant per a tu. Un benefici addicional és que estàs sentint una especial intuïció. Continua fent el que has estat fent, perquè està funcionant!

Escorpí

La investigació que has estat fent per a un projecte determinat pot finalment ser completada. Ara et prepares per acabar-ho. La teva ment és molt forta en aquest moment, així que aquest és un bon moment per treballar en qualsevol mena de projecte que impliqui comunicació. Si escrius, les teves perspectives editorials tenen un bon aspecte. El romanç també hauria d'anar bé. Potser t'acabes d'adonar del vincle psíquic fort entre tu i el teu amor. Aprofitin tot el que puguin!

Sagitari

Els somnis i visions sobre la teva família us auguren un bon futur. Aquests somnis podrien ser profètics, però no arribis a aquesta conclusió sense abans analitzar els símbols i destriar el que els teus somnis estan tractant de dir-te. Pot ser una cosa que cal considerar abans de poder avançar cap al futur que vols crear. Però recorda que els somnis es poden interpretar de més d'una manera!

Capricornio

És possible que aquesta nit decideixis assistir a una reunió social a la teva comunitat on aniran una gran quantitat de persones que tenen a veure amb assumptes psíquics o espirituals. Aquesta ha de ser una experiència interessant per a tu, perquè no només podries recollir una gran quantitat dinformació interessant, sinó també fer nous amics. Algú us pot recomanar alguns llibres interessants. Mantingues els teus ulls i orelles obertes, i porta la teva agenda de contactes amb tu.

Aquari

Si has estat pendent sobre la possibilitat d'un augment de salari, avui per fi podries rebre la confirmació que es produirà. Aquest és, sens dubte, motiu de celebració. És possible que vulguis trucar a un amic o parella sentimental i proposar-li una nit a la ciutat. La teva bona sort mostra signes de continuar si segueixes treballant tan dur com fins ara. Ara és el moment de gaudir!

Peixos

L'amor i el romanç avui tenen prioritat per a tu. És possible que sentis una mica d'inseguretat sobre l'estabilitat de la teva relació actual, però estàs perdent la teva energia. Ara com ara, almenys, les coses semblen molt prometedores per a tu i la teva parella actual. Haurien d'estar comunicant-se bé i emportant-se estupendament. Fes servir la teva intuïció per sintonitzar amb la ment d'aquesta persona, i és probable que sentis que els teus dubtes i incerteses desapareixen. Gaudeix del teu dia!